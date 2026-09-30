Endeudamiento: los tres proyectos con dictamen

Si bien el oficialismo logró el dictamen de mayoría, hay otros dos proyectos que buscan paliar el drama del endeudamiento de los hogares.

Si bien el oficialismo logró el dictamen de mayoría, hay otros dos proyectos que buscan paliar el drama del endeudamiento de los hogares.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatió distintos proyectos para tratar el drama del endeudamiento en los hogares y emitió dictamen. Las tres iniciativas en jaque.

La Libertad Avanza, junto a sus aliados del PRO y la UCR, logró el dictamen de mayoría, pero hay confianza en la oposición para cambiar el escenario en el recinto.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia definieron que el proyecto del oficialismo cuente con 32 firmas, superando las 27 que cosechó la de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, suscribieron un tercer dictamen de minoría.

Proyecto del oficialismo

Se denomina “ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores”. Hace hincapié en brindar información detallada al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

Otros ejes de la iniciativa son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.

Segundo proyecto

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.200.000 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

Además, se condona el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital, y se ponen límites a los intereses compensatorios.

La iniciativa además incluye un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y otro de educación financiera.

Tercer proyecto

El dictamen de Argentina Federal crea el “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”, un instrumento que permite unificar deudas en una sola operación y ofrece cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.

Para acceder a este programa, los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, se prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.