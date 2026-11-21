El Municipio de Lanús envió una serie de proyectos al Concejo para asistir a los vecinos afectados por la explosión en Remedios de Escalada. Suma $2.500 millones al Presupuesto para mitigar daños.

El Municipio de Lanús envió una serie de proyectos al Concejo para asistir a los vecinos afectados por la explosión en Remedios de Escalada. Suma $2.500 millones al Presupuesto para mitigar daños.

El Municipio de Lanús envió una serie de proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante con el objetivo de avanzar en la reconstrucción tras la explosión y el incendio del 13 de noviembre en Remedios de Escalada.

El intendente Julián Álvarez anunció la incorporación de 2.500 millones de pesos al Presupuesto Municipal para mitigar los daños generados por el siniestro, en el que murieron Marcelo García y Néstor Julián D’Alessandro, operarios de Metrogas que se encontraban trabajando en la zona.

Además, se tratarán la Declaración del Estado de Emergencia, que implica $500 millones asignados a la asistencia, y una eximición de pagos TSG, TISH y Patentes a los vecinos damnificados.

El Municipio también informó que el otro proyecto remitido al Concejo se vincula con una intimación a la empresa distribuidora para la apertura de una oficina en el distrito.

Estamos orgullosos del despliegue y capacidad de respuesta de nuestro Sistema de Emergencias Lanús en el abordaje de la tragedia de Remedios de Escalada. https://t.co/j2Q8aaCfhV — Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) November 21, 2026

Por otro lado, solicitó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que se declare el “estado de emergencia” en el Municipio.

“Declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús”, reza el proyecto de ley.

El objetivo es asistir a los afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de las calles Cnel. Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada. Dos personas murieron y decenas resultaron heridas.