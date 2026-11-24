Vecinos denuncian que compraron el terreno, construyeron su vivienda y pagan impuestos, pero la Justicia reconoce a su legítimo dueño y ordenó el desalojo. "Estamos exigiendo nuestro derecho a la vivienda", reclaman.

Vecinos denuncian que compraron el terreno, construyeron su vivienda y pagan impuestos, pero la Justicia reconoce a su legítimo dueño y ordenó el desalojo. "Estamos exigiendo nuestro derecho a la vivienda", reclaman.

Se viven momentos de extrema tensión en San Vicente, debido a que la Justicia ordenó el desalojo de una serie de viviendas. Los vecinos advierten que compraron el terreno, construyeron y pagan los impuestos.

La orden de desalojo estaba prevista para este martes, pero fue reprogramada ante la movilización de las familias afectadas.

Guillermo, vecino, advirtió que la Policía estaba muy violenta el fin de semana, cuando se realizó una protesta. Habló de disparos a dos menores de 14 y 15 años, además de un ataque con golpes de puño a una mujer que caminaba con su pequeño hijo.

“Estamos exigiendo nuestro derecho a la vivienda”, aseguró otra vecina, quien le pidió a la prensa que no los abandonen porque es la única forma de visibilizar la problemática.

Vale mencionar que el Juzgado Civil Nº 14 de La Plata reconoció a un hombre como legítimo dueño. Una manzana ya fue desalojada pero son varias las que restan. Los vecinos sostienen que son víctimas de una presunta cadena de estafas inmobiliarias.

Aseguran que adquirieron sus lotes de buena fe mediante boletos de compraventa y que levantaron allí sus viviendas hace más de dos décadas. De hecho, mencionaron que muchos vecinos accedieron a un programa de promoción de escrituras y por estos días debían recibirlas.