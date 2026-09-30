Suspendieron el desalojo de FATE

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro concedió el recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y quedó suspendido el desalojo de la fábrica FATE.

Así, se congeló de manera provisoria la orden de restitución del predio que se había solicitado hace días, luego de meses de permanencia de los trabajadores despedidos. El caso fue elevado al Tribunal de Casación hasta que se resuelva de forma definitiva

Mientras tanto, el sindicato continuará con el apoyo del reclamo salarial, además de exigirle a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para la ocupación temporaria de la fábrica.

FATE había pedido el desalojo luego de que los trabajadores despedidos permanecieran en la planta industrial desde el inicio del conflicto, el 18 de febrero de este año, cuando la firma anunció el cese definitivo de sus operaciones en la planta de San Fernando y el despido de 920 empleados.