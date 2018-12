Un docente de Temperley, entre los mejores del mundo

Martín Salvetti es un profesor de Temperley y fue seleccionado en el Global Teacher Prize (GTP) como uno de los 50 mejores docentes del mundo, un premio considerado como el Nobel de Educación y que otorga la suma de un millón de dólares al ganador.

El hombre fue seleccionado entre 10 mil maestros de 179 países que se presentaron este año a la competencia, que actualmente transita por la instancia de semifinales y continuará en febrero en Dubai. En esta oportunidad, Salvetti fue reconocido por un proyecto con el que se postuló, el cual se trata de un programa de radio que creó en el 2001 y que continúa actualmente en la Escuela Técnica 5 “2 de Abril” de Temperley, donde ejerce la docencia.

En diálogo con Info Región, el maestro expresó su emoción por ser elegido entre los mejores 50 maestros del mundo. “Espero estar a la altura, es un orgullo y una emoción tremenda ser reconocido en una competencia tan prestigiosa. Considero que son miles y miles los docentes que están comprometidos con la educación y los represento a ellos, los que tienen pasión por esto, porque educar es lo más lindo que nos puede pasar”, señaló a este medio.

“Después de presentar las bases del concurso tuve varias entrevistas por skype y personales y 10 días antes de la nominación me dijeron que se iban a comunicar conmigo. Me largué a llorar y me fui a abrazar a mi familia”, recordó sobre el momento en que recibió la noticia de que iba a ser partícipe de la instancia final de la competición, que se desarrollará en febrero en Dubai.

El proyecto creado por él cumple 17 años y está al aire desde el 2007 con la emisión de las voces y producciones de los estudiantes donde es profesor y Jefe del área de automotores y también es responsable de la Formación Profesional para Adultos. El programa se emite por FM 88.5.

Es la quinta edición del Global Teacher Prize, que depende de la Fundación Varkey, que tiene sede en Londres. “Esto me da muchas más ganas de aprender lo que se está dando en educación en otros lugares del mundo para implementarlo acá, porque creo que la educación en Argentina está muy vapuleado y tiene que desarrollarse y crecer porque creo que la educación es el futuro del país”, concluyó.