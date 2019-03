Gemín: “Los dos años sin jugar me hicieron bien porque estaba saturado”

El plantel de San Albano continúa con los trabajos de pretemporada de cara a la vuelta a la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El conjunto de Corimayo contará este año con la vuelta del pilar Juan Pablo Gemín, quien regresó tras dos años de inactividad.

En diálogo con Info Región, el forward se mostró “muy contento” por el retorno al club. “Dejé de jugar por cuestiones familiares, tengo dos hijos chicos y lo necesitaba. Por suerte, siempre que volví me recibieron con los brazos abiertos y me respondieron de muy buena manera”, relató.

En cuanto a los motivos del retorno, afirmó: “Lo que más me impulsó fue que tenía muchas ganas, juego desde los ocho años al rugby y cuando uno lo ve de afuera extraña. Los dos años de no jugar me hicieron bien porque estaba saturado, pero estoy cerca de cumplir 32 y si no jugaba ahora no lo hacía más”.

El equipo

El conjunto comandado por Nicolás Lualdi retornará al ruedo de manera oficial el 23 de marzo cuando visite a Olivos por la primera fecha del certamen metropolitano. El Pilar apuntó a “pelear por los primeros puestos”, en busca de un lugar en el Top 12.

“Ese es el objetivo del club y todos estamos muy comprometidos con eso. Después el año es largo y hay muchos factores que determinan el curso del torneo, pero entrenamos para ser protagonistas. El plantel está más maduro, los jóvenes ya tienen experiencia y se está armando un lindo grupo para pelear ahí arriba”, agregó.

Vuelta al ruedo

El forward reconoció que desde lo físico le está “costando”. “Ya no tengo 20 y los años se sienten. Además vengo de una operación en la rodilla y estoy volviendo de a poco. Por suerte me tienen paciencia y voy agarrando ritmo”, remarcó y consideró que con el correr de las primeras fechas ya va a estar “a punto”.

En cuanto a las aspiraciones de estar en el primer equipo, aseguró que se entrena “para poder jugar”, pero admitió se lo toma con “tranquilidad” ya que hay “mucha competencia y buenos jugadores en el plantel”.

“Cuando uno es más grande intenta disfrutar cada partido y cuando llegue el momento de jugar en Primera intentaré dar lo mejor para poder mantenerme en el equipo”, concluyó Gemín.