Javier Milei abrió este lunes la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en Neuquén, acompañado por Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Se trató de su última actividad oficial en el país antes de volar a España, donde lo espera una agenda económica y política con referentes de la derecha. “En el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI”, sentenció el mandatario en el marco de su plan de recorrer todas las provincias con proyectos productivos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Unas horas antes de partir hacia Madrid, el Presidente de la Nación abrió la feria en el Espacio DUAM con un discurso donde destacó el récord de exportaciones durante su gestión y defendió el tipo de cambio. “Estamos domando la inflación”, lanzó. En ese sentido, Milei resaltó que “Argentina no para de comprar dólares a lo bestia” para hacerle frente al “shock negativo” por los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania.

“El mundo va a un nivel de actividad más baja y a precios y tasas más altas. Está pasando en todo el mundo, la diferencia es que nosotros estamos entre los países que más crecen”, expresó.

Por otra parte, el Presidente volvió a destacar su modelo económico y las condiciones que genera su Gobierno para impulsar las exportaciones. “Cuando cambiamos las reglas, Vaca Muerta empezó a exportar como nunca. Batimos el récord de exportaciones en un mes de 10 mil millones de dólares”, aseguró el Milei al referirse a los números de la balanza comercial de septiembre, difundidos este lunes.

Además, el mandatario sentenció que “el RIGI es la pieza clave de nuestro trabajo”, al destacar el incentivo como motor para atraer inversiones y potenciar la producción energética. “El RIGI es la punta de lanza del mercado, es el verdadero federalismo. Es recaudación que antes no existía. La economía va a converger al RIGI”, subrayó el Presidente frente a empresarios e inversores.

En ese contexto, elogió el acuerdo con Estados Unidos por 7 mil millones de dólares y anticipó que podría ampliarse en el corredor Andes-Atlántico, con el objetivo de conectar Vaca Muerta y el NOA minero con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales. Por último, Milei cerró su exposición confiado en que este modelo económico será respaldado en 2027.

Milei con la cabeza en 2027

Desde Neuquén, Milei se mostró confiado en que los argentinos respaldarán su modelo libertario en las próximas elecciones presidenciales. “Confío en que el año que viene los argentinos van a votar para adelante”, aseguró, al plantear que la disputa será entre “el partido colectivista del Estado y el partido de la libertad”.

También negó categóricamente que “dos tercios de los argentinos no lleguen a fin de mes” y se burló de las críticas: “Una pelotudez, por más que la digan linda, es una pelotudez”.

El Presidente también cuestionó a los economistas que hablan de atraso cambiario: “Ellos quieren licuar los salarios porque apostaron al dólar. Están pidiendo hambrear a la gente y que haya más políticos corruptos”, lanzó en tono crítico.

En ese sentido, Milei defendió que “vamos por el camino correcto, este modelo trae prosperidad” y destacó que la Argentina tiene ventajas en cuatro sectores clave: energía, minerales, campo y economía del conocimiento. “El mundo demanda lo que nosotros somos de punta”, subrayó.

La agenda presidencial

A las 23, Javier Milei emprenderá viaje a Madrid acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El arribo está previsto para el martes y las actividades oficiales comenzarán el miércoles con la única reunión política que será con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 12.

A las ñndrá un encuentro con la Fundación Disenso, dos horas antes de encontrarse con Díaz Ayuso. Su última actividad oficial, según el cronograma difundido por el Gobierno, es la charla con González en el Hotel Hyatt Hññesperia. El jefe de Estado estará de nuevo en Argentina para el jueves a las 8.