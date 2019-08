Macri recibe a gobernadores afines mientras se reúne el Consejo Federal de Inversiones

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Mientras tanto, mandatarios provinciales opositores y de partido provinciales se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones.

La reunión de Macri con Morales y Valdés está prevista para las 13 -será un almuerzo- y participarán también los integrantes de la mesa chica de Cambiemos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, informaron fuentes oficiales.

No estará presente el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, quien se encuentra de gira oficial en el exterior.

Por su parte, gobernadores peronistas y de partidos provinciales se encuentran reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a fin de analizar el impacto en la coparticipación de las medidas impositivas anunciadas por el gobierno nacional sobre el IVA, Ganancias y el congelamiento de los precios del combustible.

Participan del encuentro los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.

Urtubey, gobernador salteño y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, afirmó: “Estas medidas no le sirven a la gente y generan desfinanciamiento de los presupuestos provinciales. Se requiere mayor serenidad y no hay que tomar cualquier medida a tontas y a locas”. “Las medidas no dan confianza ni inversión. Con el impacto de la crisis pretender que se resuelva es de mínima ingenuidad, y agrava la situación fiscal de las provincias”, destacó.

Passalacqua dijo: “No vinimos a patalear sino a buscar soluciones” y planteó que “acá estamos hablando de recursos de provincianos y si no los defendemos estaríamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.