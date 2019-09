“Ahora que hicimos lo urgente, podemos hacer lo importante”, aseguró Vidal

Junto al presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocó a la comunidad a respaldar la gestión de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) en las urnas. “Ahora que hicimos lo urgente, podemos hacer lo importante”, subrayó.

Fue al inaugurar junto al presidente Mauricio Macri el Metrobús en Florencio Varela, en el primer acto que comparten tras las elecciones PASO del 11 de agosto. “En los últimos cuatro años trabajamos con Mauricio sobre lo que era más urgente, aquello que no podía esperar”, planteó.

“El SAME no podía esperar; no podían esperar las guardias de los hospitales ni la seguridad; no podía esperar sacar a los narcos cerca de nuestros hijos, todo eso era urgente”, expuso Vidal y analizó que “ahora viene lo importante”. “Ahora que hicimos lo urgente podemos hacer lo importante: crecer, desarrollarnos, generar trabajo y que cada uno pueda cumplir su sueño”, completó.

Vidal consideró que con la inauguración del Metrobús en Florencio Varela, el Gobierno y la sociedad dieron “un paso más” y demostraron que “se puede hacer posible lo imposible”. “Compartimos los valores y escuchamos a los que se levantan todos los días para ir y volver de trabajar, a los que les cuesta, a los que se toman el colectivo y viajan mucho tiempo. El Metrobús ahorra tiempo, que ahora pueden aprovechar para estar con la familia y amigos”, señaló Vidal.

“Escuchar” es el término que eligió Juntos por el Cambio para encarar la campaña para las elecciones de octubre, tras la dura derrota en las PASO.

En el nuevo spot de campaña, la gobernadora se muestra sola y abrazada a ciudadanos. No aparecen el presidente Mauricio Macri ni el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ambos candidatos a la reelección, igual que ella. Un dato llamativo es que tampoco se ve al compañero de fórmula de Vidal, Daniel Salvador. “Te escuché y acá estoy, ahora nosotros, ahora María Eugenia. #SíSePuede”, es el mensaje.