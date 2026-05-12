La imagen de Javier Milei cayó al puesto 16 en el ranking de presidentes latinoamericanos y acumula cuatro meses consecutivos en baja

El presidente Javier Milei volvió a registrar una fuerte caída en su imagen pública y descendió al puesto 16 entre los 18 mandatarios latinoamericanos medidos por la consultora CB Global Data. Según el relevamiento correspondiente a mayo, el jefe de Estado argentino alcanzó apenas un 34,8% de imagen positiva, su nivel más bajo desde febrero y el cuarto mes consecutivo de retroceso en su valoración pública.

La caída de Milei se sostiene de manera ininterrumpida desde febrero. Ese mes el mandatario tenía un 46,8% de imagen positiva y ocupaba el octavo lugar del ranking regional. En marzo descendió al 42,3% y cayó al puesto 11; en abril volvió a bajar hasta el 36,2% y quedó 14°, mientras que en mayo tocó su piso con 34,8%, consolidando así cuatro meses consecutivos de caída en la aprobación presidencial.

En paralelo, la imagen negativa del Presidente mostró una tendencia ascendente durante el mismo período y ya alcanza el 63%. El informe detalla que el rechazo está compuesto por un 52,6% de opiniones “muy malas” y un 10,4% de valoraciones “malas”. En tanto, la percepción positiva se divide entre un 27,1% de respuestas “muy buenas” y un 7,7% de “buenas”.

El estudio también reveló que Milei solo supera en el ranking regional a los mandatarios de Venezuela y Perú. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aparece en el puesto 17 con un 24,1% de aprobación, mientras que el peruano José Balcázar cierra la lista con apenas un 20,5%.

En la parte más alta del ranking aparecen la presidenta de México Claudia Sheinbaum, con un 67,8% de aprobación; el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, con 67,5%; y el presidente dominicano Luis Abinader, que completa el podio con 60,2%.

El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo mediante el sistema CB CAWI Research y contempló entre 1.988 y 2.674 casos por país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre 1,9% y 2,2%.