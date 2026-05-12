Marcha Federal Universitaria: Comienzan a movilizar las columnas

Las columnas con banderas de organizaciones gremiales y sociales comenzaron a llegar a CABA por la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Las columnas con banderas de organizaciones gremiales y sociales comenzaron a llegar a CABA por la cuarta Marcha Federal Universitaria.

La cuarta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes con el objetivo de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Comienzan a llegar las distintas columnas.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17, pero previamente las distintas organizaciones se concentran en diversos puntos. A partir del mediodía, las columnas comenzaron a movilizar mientras que se espera que aquellos que acuden por su cuenta, arriben a partir de las 16.

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas.

Esta cuarta Marcha Federal Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica.

Hay una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026. Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, “pone en riesgo el funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró ratificar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte