El Gobierno reúne a su mesa política en medio de tensiones internas y la marcha universitaria

El oficialismo buscará ordenar su estrategia parlamentaria y recuperar la iniciativa pública en una jornada compleja para la Casa Rosada.

El oficialismo buscará ordenar su estrategia parlamentaria y recuperar la iniciativa pública en una jornada compleja para la Casa Rosada.

El Gobierno nacional convocó para este martes a una reunión de la mesa política de la administración de Javier Milei en medio de un escenario atravesado por la Marcha Federal Universitaria y el impacto político generado por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para las 14, fue reprogramado para las 16, en simultáneo con el acto central de la movilización universitaria en Plaza de Mayo. La reunión estará enfocada principalmente en la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, aunque puertas adentro también intentarán contener las diferencias internas que quedaron expuestas en las últimas semanas dentro de La Libertad Avanza.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno al proyecto electoral promovido por Karina Milei y el sector más duro del oficialismo, que insiste en aprobar la iniciativa sin modificaciones, incluyendo la eliminación de las PASO y el capítulo vinculado a Ficha Limpia. Sin embargo, aliados parlamentarios consideran que ambos temas deberían tratarse por separado para mejorar las posibilidades de aprobación en el Congreso.

En el Senado, incluso sectores cercanos al oficialismo reconocen que el Gobierno no cuenta hoy con los votos necesarios para sancionar la ley tal como fue enviada. Las diferencias también salpicaron a Patricia Bullrich, quien habría respaldado la idea de desdoblar el tratamiento legislativo y además reclamó públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para desactivar el desgaste político derivado de las denuncias judiciales.

La presión interna terminó acelerando una reacción de la Casa Rosada, que confirmó que el vocero presidencial realizará la presentación correspondiente mientras intenta contener el impacto político del caso. En paralelo, el oficialismo buscará mostrarse cohesionado en un contexto adverso, con una agenda parlamentaria que también incluye debates sensibles como la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios para las zonas frías.