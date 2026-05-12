El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el ajuste anunciado en las últimas horas, que implica menos recursos para las provincias y un fuerte recorte en Educación, que afecta programas y obras en universidades.

“La motosierra es lo que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos. De esta manera transferimos los recursos de la gente de los políticos a la gente”, aseguró el funcionario en redes sociales, justificando el ajuste.

Y destacó que “de esto se trata la estrategia anti casta de Javier Milei”, cerrando el mensaje con el típico “VLLC” (Viva la libertad carajo) del Presidente.

El recorte millonario fue anunciado en la víspera de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en el mismo día en que se daba a conocer un fuerte aumento en el transporte automotor y ferroviario, éste último con un aumento del 18 por ciento en mayo y ajuste mensuales hasta septiembre.