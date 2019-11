Lomas: estudiantes del ISFT 173 reclaman por el cierre de una de las carreras

El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) 173 de Lomas de Zamora se encuentra en conflicto por la decisión de las autoridades de cerrar la carrera de Ceremonial y Protocolo.

“La directora Carolina Isleño tomó por decisión propia el cierre de la carrera Ceremonial y Protocolo sin el aval del Consejo Académico Institucional (CAI)”, denunciaron desde el centro de estudiantes. “Es un derecho de todos y estamos peleando por ello”, advirtió la presidenta del centro, Martina Parrino, ante la decisión del cierre de la carrera que afecta a 13 profesores, a decenas de alumnos y que no fue consultada con el CAI compuesto por profesores y alumnos.

Según Parrino, la decisión fue tomada de forma unilateral. Realizarán hoy una “denuncia pública de esta situación” y a su vez presentarán “un pedido de auditoría general administrativa de los últimos cuatro años y un pedido de auditoría del pedido de cierre de la carrera de Ceremonial y Protocolo”.

La presidenta del centro de estudiantes del ISFT 173 de Lomas de Zamora, señaló que no les brindaron una “razón lógica” para haber tomado la decisión del cierre. “Supuestamente, el motivo del cierre fue por la baja matrícula y egresados que tenía la carrera, a lo cual refuté porque en el 2019 ingresaron 60 personas, no había cupo para una persona más en la carrera”, reprochó Parrino, y agregó: “Es una de las carreras que más salida laboral tiene. No logro entender porqué tomó esa decisión”.

La jornada de protesta será hoy a las 19 en las puertas del instituto ubicado en Hipólito Yrigoyen 9428. Desde el centro de estudiantes solicitaron la participación de la comunidad. “Lo ideal sería que con la manifestación nos escuchen porque nadie quiere que cierre la carrera. Es un derecho de todos y estamos peleando por ello”, señaló Parrino.