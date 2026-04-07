Jornada nacional de protesta en las universidades públicas

FEDUN convoca a la jornada de protesta en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, tras el respaldo de la Justicia.

FEDUN convoca a la jornada de protesta en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, tras el respaldo de la Justicia.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) convoca a una jornada nacional de protesta. Será mañana. La Justicia avaló el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigió al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

“Convocar a una Jornada Nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario el próximo miércoles 8 de abril, y realizar acciones de visibilización, movilizaciones, actividades de protesta y paro en universidades de todo el país“, resolvió el último plenario de la FEDUN.

El pasado 31 de marzo se realizó el segundo paro (de un plan de lucha de cinco) en reclamo presupuesto y paritarias. Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres.

El Consejo Interuniversitario Nacional informó días atrás que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada. “Se hizo lugar al planteo del CIN y otros que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles“, indicó.

FEDUN exige el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente y ratificada por la Justicia; reclama, asimismo, la urgente convocatoria a paritaria para recomponer el salario de las/os docentes universitarios, que desde que Javier Milei es presidente perdieron el 48,7%.

“La pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento ponen en riesgo el normal funcionamiento del sistema universitario público”, advirtió el gremio que representa a los docentes, que ratificó el estado de alerta y movilización en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.