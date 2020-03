Alberto Fernández sobre la pandemia: “Me estremece pero no me paraliza”

Tras anunciar la prórroga de la cuarentena obligatoria y en el día en que se conocieron dos nuevas muertes por el nuevo coronavirus (Covid-19) en el país, el presidente Alberto Fernández aseguró que la situación lo estremece pero no lo paraliza.

En una entrevista radial, el jefe de Estado fue consultado sobre sus sentimientos por estas horas. ¿Siente miedo? “Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo. Siempre en la vida pasamos por situaciones traumáticas. En esos momentos es donde más racional me pongo y trato de ver cómo pasar ese problema y cómo superar lo que toca vivir”, aseguró.

De todos modos, aclaró: “Que me estremece, me estremece; que me toca, me toca; que me llega, me llega, pero no me paraliza”.

También renovó el mensaje para los empresarios en medio de la crisis por la pandemia y pidió “incorporar la solidaridad” a la vida. “Que los empresarios ganen un poco menos esta vez”, insistió, en sintonía con las expresiones de anoche, día en que se conoció la intensión de Techint de despedir a 2500 trabajadores.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará este lunes, en la residencia de Olivos, una reunión del Gabinete económico. Al encuentro fueron convocados los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, así como también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont y del Banco Central, Miguel Pesce.

Fernández anunció el domingo la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, en un mensaje que transmitió a la población desde la Residencia de Olivos y luego de comunicarse con gobernadores por videoconferencia. La vigencia del aislamiento será hasta el 12 de abril.