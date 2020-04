Avellaneda: “La salud es una prioridad absoluta”, remarcan desde Juntos por el Cambio

El concejal de Juntos por el Cambio de Avellaneda Sebastián Vinagre respaldó la decisión del Gobierno nacional de extender la cuarentena hasta el 26 de abril y subrayó que la medida “hay que apoyarla sin ningún condicionamiento u otra opinión contraria que perjudique todo el esfuerzo”.

Avellaneda: Asciende a 19 la cifra de casos confirmados de coronavirus En diálogo con Info Región, el edil recalcó que “la salud es una prioridad absoluta y eso tiene que ser un compromiso de todos los espacios políticos”. “Localmente y regionalmente el interés está puesto en tener las medidas necesarias para cuando llegue el brote. Estamos buscando todos los factores de contención posibles”, enfatizó. Sin embargo, a pesar de comprender la continuidad de la cuarentena, anticipó que “tendrá consecuencias en la economía parecidas a la Segunda Guerra Mundial y a la Crisis del 30”. “Ya tenemos que pensar cómo estar preparados y cuáles serán las alternativas que tendrán las provincias y municipios para apaciguar la economía”, evaluó.

Diálogo

Vinagre, por otra parte, señaló que “nunca había tenido diálogo” con el intendente Jorge Ferraresi, pero celebró “la madurez política del oficialismo” de hoy trabajar en conjunto para combatir la pandemia.

“Me parece una madurez política del oficialismo y de todos, el invitarnos a estar al tanto y a participar de las decisiones. No me sorprende tener conversación, pero nunca antes había tenido diálogo con Ferraresi, ni con algún integrante de su partido”, apuntó.

En ese marco, explicó que el Ejecutivo local convocó a la oposición a trabajar en el control de precios y la entrega de bolsones de mercadería a los barrios, que ya contaron con más de 800 paquetes. “Estamos trabajando codo a codo, es un acto de generosidad del intendente el invitarnos sin ningún juicio de valor”, ponderó.

A su vez, sostuvo que “todos los municipios del Conurbano están haciendo una enorme tarea”, por ende la intención de Juntos por el Cambio no es solo acompañar las medidas “sino poder ser parte de las decisiones y el trabajo en los distritos”.