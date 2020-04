Avellaneda: Para Bertolotto, “la población está tomando conciencia” sobre la cuarentena

“No creo que no se esté controlando y la población también está tomando conciencia. Me parece injusto decir que Avellaneda no se está cuidando, porque sino no tendríamos esas cifras”, aseveró el edil en diálogo con Info Región.

Luego de la reunión que mantuvo concejales opositores con funcionarios del Ejecutivo municipal, desde Juntos por el Cambio cuestionaron el aumento de la circulación y falta de control en las calles. Bertolotto, en respuesta, aseguró que “hay bastante respeto por la cuarentena” y recalcó que están “teniendo especial cuidado con los barrios más humildes para que no salgan del barrio”.