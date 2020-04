Covid-19: La OPS pide acelerar y ampliar los testeos

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidieron a los gobierno redoblar esfuerzos para la realización de test de Covid-19 para diagramar un plan de acción más certera, para lo cual es necesario saber dónde está circulando el virus y la cantidad de personas infectadas.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana, precisó que “hasta el 20 de abril, se han registrado 893.119 casos confirmados de COVID-19 y 42.686 personas han perdido la vida”. Calificó como “fundamental” que los países adopten activamente medidas preventivas, a la vez que se preparan para tener más casos, hospitalizaciones y muertes.

“Estamos luchando contra un enemigo invisible, no solo porque el virus no se puede ver a simple vista, sino porque no tenemos tampoco una imagen completa de cómo la COVID-19 está afectando a nuestras sociedades. Esto debe cambiar: necesitamos una visión más clara de dónde está circulando el virus y cuántas personas han sido infectadas para guiar nuestras acciones. Es importante acelerar y ampliar la realización de pruebas para rastrear la propagación de la COVID-19 en la Región”, aseguró.

En este punto, la funcionaria planteó que “ampliar la realización de pruebas y descentralizarla ayudará a hacer un mejor seguimiento de las tendencias de la pandemia dentro de cada país, lo que ayuda a los gobiernos a introducir, reforzar o adaptar las medidas de salud pública, como el distanciamiento social”. “Ampliar la realización de pruebas también permitirá que las autoridades de salud locales implementen y fortalezcan la localización de contactos para aislar rápidamente los casos sospechosos y romper la cadena de transmisión en las comunidades”, amplió.

Llamó a los países de la Región a seguir el ejemplo de la República de Corea y Alemania, que “han tenido un éxito notable en limitar el impacto de la COVID-19” a partir de “la realización generalizada de pruebas y la localización de contactos de manera temprana en su respuesta”. Pidió a los distintos países “ampliar la capacidad de hacer pruebas”.

Recordó que “a fines de febrero, la OPS distribuyó los reactivos necesarios para las pruebas mediante PCR y brindó capacitación para su uso apropiado a más de 30 Estados Miembros. Las pruebas diagnósticas mediante PCR siguen siendo el método de referencia para diagnosticar los casos y aislarlos”. “Estas pruebas mediante PCR son asequibles y sumamente precisas cuando las realiza personal bien capacitado en laboratorios de salud pública. La OPS continúa proporcionando material crítico para mantener esta capacidad de detección básica dentro de la red de laboratorios de salud pública de la Región”, agregó.

De todos modos, Etienne admite que “a medida que aumenta el número de casos, es cada vez más difícil para los países mantener esa capacidad”. “Reconocemos plenamente que aumentar la capacidad de realizar pruebas de la COVID-19 es un desafío para muchos países de nuestra Región, lo que limita las medidas efectivas de salud pública y el acceso oportuno a la atención de salud”, explica la mujer, al tiempo que aclara que “se debe en parte a la capacidad desigual de los sistemas de salud para procesar rápidamente un gran volumen de pruebas”. Y agrega: “Otro desafío es que los fabricantes no están proporcionando suficientes pruebas tan rápido como lo necesitamos. Incluso las empresas más sofisticadas de nuestra Región se han visto obligadas a expandir exponencialmente sus cadenas de suministro y su capacidad de producción y distribución en tan solo un par de meses”.

Recomendaciones