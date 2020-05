Telechea, un ex Lomas Athletic que vive la cuarentena en Bélgica

"Cuando arrancó todo, me agarró la locura de querer pegar la vuelta pero era muy difícil", admitió el entrenador de hockey surgido en el Tricolor.

"Cuando arrancó todo, me agarró la locura de querer pegar la vuelta pero era muy difícil", admitió el entrenador de hockey surgido en el Tricolor.

Javier Telechea fue jugador de hockey masculino de Lomas Athletic, también supo conducir a las chicas de Banfield y hoy sigue relacionado a la disciplina desde la conducción técnica. Su destino profesional lo llevó a lugares impensados, ya que fue ayudante de Ariel Holan en el primer equipo de fútbol de Independiente y ahora continúa sumando experiencia como coordinador de hockey en Bélgica.

El coronavirus desencadenó el aislamiento en numerosas partes del mundo y Telechea atraviesa la cuarentena en el viejo continente, alejado de su familia. “Es difícil estar tan lejos. Cuando arrancó todo, me agarró la locura de querer pegar la vuelta pero era muy difícil. No era tiempo de andar haciendo vuelos y escalas. Estoy hablando con el consulado que es impresionante como nos tratan. Salieron algunos vuelos pero hay gente que la tiene más compleja y no tengo intenciones de volver”, explicó a Info Región.

Junto a Ariel Holan en la obtención de la Copa Sudamericana del Rojo en Brasil

Panorama

El ex Lomas se encuentra en Leuven, Bélgica, desarrollando sus actividades como entrenador y coordinador de juveniles de hockey. En ese país los casos confirmados de coronavirus rondan los 50 mil, mientras que hay alrededor de 7700 muertes.

Sobre las medidas tomadas a nivel deportivo y las modalidades de la cuarentena, Telechea explicó: “La Liga está cancelada, dejamos de trabajar a mediados de marzo, pero el calendario es distinto porque nuestros torneos son hasta mayo y arrancan mucho antes. No habrá descensos, solo ascensos”. “Claramente es muy raro y loco lo que se está viviendo. Lo positivo de Bélgica es que se puede salir y despejar un poco. Tengo cosas para hacer del laburo y cuento con un bosque a dos cuadras lo que me posibilita salir en bici o a correr”, agregó.

En su etapa como jugador en Italia

En paralelo, habló sobre la actualidad y el avance de la pandemia: “Es un país que tiene una tasa de mortalidad muy alta pero por suerte están bajando los números, pero no hay que bajar la guardia porque en cualquier momento te encontrás con un brote y es peligroso”, analizó

Lo económico

Muchos argentinos que desarrollan sus actividades en el exterior se vieron afectados por el confinamiento. Ese no es el caso del ex jugador de Lomas, quien continúa trabajando desde su casa en su labor de orientador de juveniles. “Desde el club avisaron que estaban en crisis y que una vez terminado el torneo, no iban a pagar más los sueldos, fue durísimo porque hay jugadores de todo el mundo”, planteó.

“Por suerte tengo el trabajo de la coordinación y sigo haciendo mi laburo por lo cual percibo un ingreso. A sus residentes, el Gobierno de Bélgica los ayuda mucho, es un país con recursos como para afrontar esta crisis”, culminó Telechea.