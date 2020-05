Aplicación dispar del programa “Comercios Abiertos” en la Región

Con el propósito de reactivar las ventas de comercios que se vieron afectados por la cuarentena impuesta debido a la pandemia de Covid-19, los municipios de la Región pusieron en marcha el programa “Comercios Abiertos”, impulsado por Provincia, que busca fomentar las compras a través de una plataforma online. El único distrito que habilitó la plataforma hasta el momento fue Almirante Brown, que ya cuenta con 43 comercios adheridos.

La nueva herramienta forma parte de un paquete de medidas paliativas que fueron anunciadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el objetivo de reactivar el mercado interno.

El programa fomenta que los vecinos de cada municipio puedan comprar desde su casa vía whatsapp y recibir el producto de puerta a puerta. Así, se busca reactivar la actividad comercial y también evitar el aglomeramiento de gente en los comercios que están habilitados a la venta al público.

En la Región, la implementación del programa es dispar, ya que hasta ahora sólo Brown puso en marcha la plataforma. En la comuna, el programa fue nombrado “Sin salir de casa” y por el momento, son sólo 16 los rubros inscriptos y 43 los comercios. Cabe destacar que el rubro con mayor cantidad de comerciantes adheridos es el de “Indumentaria Textil”; ya tiene 20 comercios adheridos.

Desde Lomas de Zamora aseguraron que la plataforma entrará en funcionamiento hoy y el nombre será “Lomas compra desde casa”.

Desde Esteban Echeverría y Avellaneda comunicaron que el programa aún no será puesto en funcionamiento, mientras que desde Lanús indicaron que no tienen información de la medida. “Por ahora no llegó nada sobre eso”, manifestaron ante la consulta de Info Región.

¿Cómo funciona?

Todos los municipios que se adhieran al programa deberán establecer una plataforma digital para que los vecinos de cada comuna ingresen a la página web y puedan encontrar los comercios inscriptos. Allí podrán seleccionar el rubro que necesiten y por ende el comercio que les sea más acorde a sus necesidades.

En la página estarán cargados todos los datos del negocio en cuestión, incluido el número de whatsapp a través del cual se deberán realizar los pedidos. Para ello, cada comercio debe contar con su propio delivery para asegurar que el envío sea puerta a puerta.

Para anotarse, los comerciantes deberán llenar un formulario de inscripción que se encuentra en la página web de cada distrito, con todos los datos correspondientes (cuit, nombre del local, rubro, entre otros) para certificar la procedencia de los productos y la legalidad del negocio.