Buscan a una adolescente desaparecida en 9 de Abril

Priscila, una joven de 15 años de 9 de Abril, está desaparecida desde el 27 de abril. La adolescente fue vista por última vez por su madre cuando la mujer se iba a trabajar, desde entonces nadie sabe nada de ella. “No sabemos porque se fue, no estaba enojada, no había pasado nada para que se fuera”, señaló Silvia, la mamá de la menor.

Según relató, el lunes 27 de abril la joven la acompañó hasta el portón de su casa a las 5.30 de la mañana cuando Silvia se iba a trabajar. Luego, cuando sus hermanos se despertaron Priscila ya no estaba en su hogar.

Desde ese entonces le preguntaron a todos sus amigos y a su novio por el paradero de la joven, pero “nadie sabe nada”. Su mamá aseguró que “no había motivos para que se fuera”.

En diálogo con Info Región, Silvia relató que su hija se contactó con ella el jueves 30 de abril desde “un número desconocido” y le dijo que estaba bien.

“Me dijo que iba a volver, que terminaba de solucionar algo que estaba haciendo y volvía, también me dijo que me quería mucho y que me quedara tranquila pero no volvió a llamar y no volvimos a saber de ella”, indicó con preocupación la mujer que realizó la denuncia en la Comisaria de Transradio.

Priscila es una adolescente de 15 años, contextura media y mide alrededor de 1,60 metros. Es de tez clara y su cabello es largo y oscuro. No hay una descripción de la vestimenta que llevaba la joven porque nadie la vio salir.

Quienes tengan datos para colaborar, pueden comunicarse con su familia al 11-3227-6162 (Silvia).