Lomas de Zamora: Cristina se presentó como testigo por el espionaje ilegal

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este lunes en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora como testigo en una investigación de espionaje ilegal del que habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri.

Poco antes de las 14, la ex presidenta arribó al edificio de la calle Laprida al 600, en el mencionado distrito, sin hablar con la prensa y junto a su abogado, Carlos Beraldi. Había sido citada por el juez Federico Villena.

“Estoy yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (el fallecido juez Claudio) Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto”, sostuvo la mandataria a través de sus redes sociales en la antesala de la presentación.

Luego de algunas horas y poco después de las 16, la ex mandataria se retiró del Juzgado sin hacer declaraciones. Se espera la confirmación si se presentará como querellante en la causa de espionaje ilegal, la cual calificó de “un verdadero y auténtico escándalo”.

“Inédito escándalo diría yo. ¿Por qué lo digo? Escuchá bien: la AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, aseveró la vicepresidenta.

Y agregó: “Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto pero cuánto cinismo, por Dios!”.

En ese sentido, sostuvo que al escuchar sobre “la AFI macrista”, no puede “evitar recordar otros episodios” que denunció “incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada”.



“Me acuerdo por ejemplo cuando, en marzo de 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, subrayó.



Y concluyó: “Es probable que esta causa no hubiera existido, y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin: de aquellos lodos, estos barros”.

LA CAUSA

Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la Justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.

De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, “cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”.

Además de Cristina, entre las presuntas víctimas de la organización ilegal figuran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; los intendentes de Lomas y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y el obispo de Lomas, Jorge Lugones, entre otros.