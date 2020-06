Lomas: Detuvieron a uno de los acusados por la muerte de Ayelén Castillo

A raíz del hecho, Castillo fue trasladada al hospital Luisa C. De Gandulfo, pero fue dada de alta horas más tarde. Sin embargo, el 9 de junio volvió a ingresar al centro de salud “con mucho dolor” y falleció en las primeras horas del miércoles 10.

Desde el entorno de la joven denunciaron que el tratamiento que recibió en el centro de salud no fue el adecuado. Alicia Cáceres, madre de la víctima, aseguró que el día que la joven ingresó al hospital “estuvo desde las 5 de la mañana hasta las 14 esperando que la atiendan y cuando lo hicieron, solo le realizaron 20 puntos en la entrepierna y dijeron que se podía ir”. “Quería esperar al menos 24 horas pero me dijeron que me la lleve”, recordó.