Echeverría: “Se trabajó muy fuerte para que el sistema no colapse”, recalcó Cammilleri

El concejal por el Frente de Todos de Esteban Echeverría Ángel Cammilleri resaltó que el Municipio “trabajó muy fuerte” durante la cuarentena “para ampliar las camas de terapia sabiendo que los contagios iban a suceder” con el objetivo de que el sistema no colapse. Consideró, además, que “por ahora” el distrito “está respondiendo bien sanitariamente dentro de lo preestablecido”.

Echeverría: Aseguran que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público es del 38% “En Echeverría tal vez los números estén por debajo de lo que habitualmente uno escucha en los medios. Los números van a variar en mejoría si nos cuidamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer”, subrayó el edil en diálogo con Info Región. Evaluó, asimismo, que en el municipio los vecinos “vienen cumpliendo bastante bien” la cuarentena “más allá de los problemas que acarrea el hecho de no poder trabajar o no poder salir”. “Eso es muy angustiante y sabemos que trae demasiados problemas en los hogares. Para eso el Estado Nacional ha salido con algunas herramientas para poder ayudar en lo que pueda dentro de las posibilidades que tiene”, añadió.

Cuarentena más estricta

Con respecto al endurecimiento de la cuarentena, Cammilleri indicó que “la velocidad del contagio aún está siendo controlada” aunque aclaró: “Lo que no sé es qué va a suceder en tal vez 15 o 20 días si masivamente la gente sale a la calle. Allí sí se puede llegar a descontrolar y podemos llegar a tener los resultados que no queremos, que el sistema colapse, porque para eso se trabajó, para que esto no sucediera”.

Remarcó, en este punto, que ya se conocía que esta etapa sería la “más dura y crítica”. “La situación de hoy no es la misma para tomar medidas que la de hace 90 días porque hoy hay contagios. En aquel momento la cuarentena se hizo para que la curva no subiera más de lo que tenía que subir, no colapsar el sistema y para tener mayor cantidad de camas en el momento de necesitarlas. Pero lo que pasa hoy es que estamos llegando a una curva que puede llegar a ser peligrosa si no cuidamos esa situación. Entonces el análisis se hace desde otro lugar”, sentenció.