Echeverría: “Las cuentas están ordenadas”, sostuvo Cammilleri

El concejal por el Frente de Todos de Esteban Echeverría Ángel Cammilleri justificó la aprobación de la rendición de cuentas 2019 y relativizó las críticas del bloque de Juntos por el Cambio, en especial por los denominados “superpoderes”.

“Siempre la oposición cuestiona algunas herramientas que son totalmente necesarias para que un gobierno pueda funcionar”, subrayó el edil oficialista en diálogo con Info Región.

Al defender la implementación de la facultad para reasignar partidas, Cammilleri recalcó que cuando se elabora un presupuesto, se lo realiza con los valores vigentes y se “proyecta un monto” de acuerdo a una posible inflación que en el 2019 no fue la esperada y sumado a que el dólar subió “extremadamente”, el Municipio se vio obligado a gastar más de lo indicado. “El año pasado tuvimos una fuerte inundación en 9 de Abril y el municipio trabajó casi tres meses para resolver el problema”, remarcó.

Enfatizó que los superpoderes son “una herramienta necesaria para que los gobiernos puedan funcionar y le da la posibilidad al Ejecutivo de realizar los gastos y actuar rápidamente”.

Respuesta

Por último, sobre los cuestionamientos de la oposición, sostuvo que “eso pasa siempre”. “No conozco casos donde el sector disidente apoye ni presupuesto ni rendición de cuentas”, expresó.

Y sentenció: “El sector que no gobierna por lo general plantea estas situaciones. Por supuesto que si hay una anormalidad legal también lo plantean, pero este no es el caso. Lo que plantearon es una cuestión meramente política, no legal”.