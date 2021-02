Covid-19: Denuncian que la línea 164 presiona a choferes con factores de riesgo para volver al trabajo

"Los amenazaron de que si no iban a trabajar no iban a cobrar el sueldo", apuntó el delegado de la línea.

Trabajadores de la línea 164, perteneciente a la empresa transportista General Tomás Guido, denuncian que sus empleadores están “intimando” a choferes con factores de riesgo ante el Covid-19 a ir a trabajar.

El delegado de la línea, Hugo Wurtz, precisó a Info Región que la empresa General Tomás Guido cita a los trabajadores que por factores de riesgo no están en servicio y les advierte que si no regresan a trabajar no se les van a pagar. “Los amenazaron de que si no iban a trabajar no iban a cobrar el sueldo“, apuntó.

“Al principio los llamaban por teléfono para que se presenten. Los intimaban de forma verbal a que vuelvan a trabajar, según ellos porque había salido un nuevo decreto, cosa que es mentira. Después cambiaron la postura, diciendo que la empresa estaba mal y que el Gobierno no cumplía“, precisó. Asimismo, Wurtz señaló que son alrededor de 50 los trabajadores que se encuentran en condiciones de riesgo ante el Covid-19.

“Como esto ya se hizo viral ahora no les queda otra que dar marcha atrás“, sostuvo, y manifestó que ahora la empresa pide “colaboración” en el sentido de que le pide a los trabajadores que voluntariamente vuelvan a sus servicios. También acentuó que en ese caso tampoco desde la empresa les daban garantías, ya que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) no se harían cargo.

El delegado señaló a este medio que realizaron la denuncia al Ministerio de Transporte, Trabajo y Salud ya que el decreto que exime a aquellos que reúnen factores de riesgo de asistir a trabajar, sigue en vigencia a raíz de la prórroga en el artículo 23 del decreto 67/2021.