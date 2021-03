Macri presentó su libro y renovó críticas al Gobierno

El ex presidente también instó a los dirigentes de Juntos por el Cambio a “transformar la realidad”.

El ex presidente Mauricio Macri presentó este jueves su libro “Primer Tiempo” y en su discurso renovó críticas al kirchnerismo al que consideró la “expresión final del populismo en Argentina” y llamó a la alianza opositora Juntos por el Cambio a “transformar la realidad”.

En este marco, envió un mensaje hacia el interior de la coalición y afirmó que en Juntos por el Cambio “no hay palomas o halcones”. “Somos el cambio o no somos nada, y ese es nuestro motor”, enfatizó.

“Somos los que representamos a millones de argentinos que tienen la convicción de que pueden ser mejores. Significa que aceptan el desafío de superarse, porque saben que, si lo logran, van a generar un impacto positivo”, postuló el ex mandatario.

En sus críticas al kirchnerismo, al que definió como una “variante del populismo”, el exjefe de Estado sostuvo que el país está siendo “testigo” del “fracaso” de lo que consideró como un modelo de gobierno.

“El populismo crece con la resignación y nosotros somos el antídoto a esa resignación”, insistió y añadió: “El kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina. Lamento no haber encontrado el camino para evitar este retroceso, pero estoy convencido de que lo vamos a superar en 2023 y la Argentina va a entrar en un sendero de crecimiento racional y responsable”.

Presencias

Del acto de presentación, que se realizó en el barrio porteño de Palermo, participaron referentes de la alianza opositora como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex senador peronista Miguel Pichetto y el ex jefe de Gabinete de la administración de Cambiemos, Marcos Peña; además del senador Martín Lousteau y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.

Por el radicalismo, en tanto, asistieron el presidente partidario, Alfredo Cornejo, y el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

“Nos parece muy saludable que quien ha tenido el honor y la responsabilidad de conducir el país haga en un libro un balance de gestión y se lo cuente a todos los argentinos”, señaló Negri desde el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

El legislador cordobés sostuvo asimismo que la alianza opositora está “convencida” de que “volverá a ser gobierno en 2023, a partir de un proceso de administrar las diferencias y de una sana autocrítica” por la derrota en las elecciones de 2019.