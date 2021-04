Marchas por Tehuel en todo el país

Una multiplicidad de organizaciones autoconvocadas llevaron adelante una serie de movilizaciones para pedir la “aparición con vida” de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años años de cuya desaparición se cumplió ayer un mes y un día.



Plaza de Mayo, Córdoba, La Plata, Lanús y San Vicente, de donde es la familia, fueron algunos de los eslabones de esta cadena de reclamos que tuvo, tambien, presencia en otras ciudades como San Juan o Trelew.

En Plaza de Mayo, donde se dieron cita un centenar de personas, Jeanette Cisneros, una de las organizadoras denunció que “el Estado es responsable” de la desaparición de Tehuel debido a la tardía respuesta que reflejaría “la violencia institucional que vive la comunidad trans”.



“Estamos pidiendo la intervención del Estado, denunciando el rol del Ministerio de Seguridad, que se ha dedicado a salir y hacer reportajes cuando no ponen todos los recursos”, fustigó Cisneros, quien subrayó que los ministerios organismos públicos de mujeres y diversidades “no están tomando la relevancia ni ejerciendo la presión política que podrían”

En Lanús, grupos de vecinos junto a familiares y amigos de Tehuel, llevaron adelante un ‘semaforazo’, en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, para pedir justicia a través de esta modalidad en la que ocupan la calle cada vez que los semáforos se ponían en rojo

Por su parte, en Córdoba, agrupaciones de la diversidad sexual llevaron adelante una concentración en la esquina de Colón y General Paz, para reclamar por la “Aparición con vida de Tehuel”, pedido al que sumaron consignas como inclusión laboral trans y el fin de los crímenes de “transodio”



La plaza de Mayo de San Juan fue la sede del pedido por la aparición “inmediata” de Tehuel, mientras que en Chubut colectivos trans se dieron cita en la plaza Independencia de Trelew.

“Queremos que aparezca con vida”, fue el lema del centenar de marplatenses que se encontraron en las escalinatas del monumento a San Martín para recorrer, luego las calles céntricas de esa ciudad para pedir que “no paren de buscar” al joven trans desaparecido.

La hermana de Tehuel: “Estamos muy tristes”

“Vivimos llorando, nos agarra depresión minuto a minuto. Por un rato estamos, dentro de todo, bien, tratando de que aparezca, y al rato te agarran ganas de llanto”, se lamentó Verónica Alarcón, hermana de Tehuel y una de las voceras de la familia.

Alarcón aclaró que ella no concurre a las movilizaciones e insistió en el reclamo por la aarición de su hermano: “Se trata de un ser humano, se trata de una persona y a mí la política no me gusta, no me gusta que se levanten banderas políticas. Sino que estoy hablando de que aparezca una persona”.

Asimismo, indicó que la familia tuvo acompañamiento “desde el principio” del caso por el cual se encuentran detenidas dos personas.