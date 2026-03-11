A cinco años de la desaparición de Tehuel, uno de los acusados aún no fue juzgado

El 11 de marzo de 2021, Tehuel salió de su casa en San Vicente y no regresó. Un hombre fue condenado por el asesinato y otro espera el juicio. El cuerpo nunca apareció.

Se cumplen hoy cinco años sin Tehuel de la Torre. Este joven trans oriundo de San Vicente salió de su casa por la promesa de una changa y no regresó. Dos hombres fueron acusados por el homicidio, uno de los cuales fue condenado a prisión perpetua y el segundo aún espera el juicio.

“Nos falta Tehuel” y “Dónde está Tehuel” son consignas que suelen verse en las movilizaciones vinculadas a las violencia de género, ya sea por el Día de la Mujer o el Ni Una Menos, y hoy vuelven a escucharse con fuerza. Es que este miércoles se cumplen cinco años sin él.

La Justicia logró determinar que el 11 de marzo de 2021 salió de su casa en Alejandro Korn para encontrarse con Luis Alberto Ramos, quien en julio del año pasado tuvo la confirmaron de la prisión perpetua por “homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual”, bajo la promesa de un trabajo como mozo en un evento. Ese es el último registro del joven con vida.

El otro acusado en la causa, Oscar Montes, todavía espera la determinación de la fecha para el juicio por jurados. Ambos fueron las últimas personas en ver con vida a Tehuel en la casa de Ramos.

Los acusados habían afirmado que efectivamente la víctima estuvo allí, pero se retiró temprano. Sin embargo, una foto tomada a las 20:42 del 11 de marzo de 2021 en la casa del acusado, que fue encontrada en la cuenta de Google de Tehuel, destruyó esa coartada.

Además, la Policía bonaerense halló la campera y el celular del joven quemados en la puerta de la casa de uno de los acusados. Meses más tarde, las pruebas de ADN confirmaron que una mancha de sangre encontrada en la pared interior de la vivienda de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia de Tehuel.

A pesar de las exhaustivas búsquedas, el cuerpo del joven sigue sin ser encontrado hasta hoy. El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima.