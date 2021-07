Desde el Gobierno estiman que en el último trimestre podría regresar el público a los estadios

Así lo deslizó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En tanto, de cara a las vacaciones de invierno recalcó que "el turismo está permitido pero no será alentado"

Así lo deslizó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En tanto, de cara a las vacaciones de invierno recalcó que "el turismo está permitido pero no será alentado"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reiteró este martes las expectativas sobre la posibilidad de que, durante el último trimestre del año, se pueda permitir el regreso de público a los estadios, en función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Esperamos en el último trimestre tener alguna perspectiva de público en estadios y recitales”, sostuvo Lammens en declaraciones formuladas a El Destape Radio.

En esta línea, el titular de la cartera de Deportes agregó que no ve posible que haya público en septiembre los próximos partidos del seleccionado argentino por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, tal como sucedió en Colombia en la última fecha.

“Es una definición que debe tomar la Conmebol pero en la Argentina no lo veo posible”, admitió.

Vacaciones de invierno

En tanto, de cara al inminente inicio de las vacaciones de invierno en las distintas jurisdicciones del país, aseguró que si bien el turismo se encuentra habilitado “no va a ser alentado” y recordó que lo que rige es un “criterio común” para el movimiento turístico en el que las medidas restrictivas “dependen de la situación epidemiológica de cada destino”.

“Hoy el turismo está permitido, pero nosotros no lo vamos a impulsar”, aseveró e insistió en que, a diferencia de lo ocurrido en la temporada de verano pasado, en esta ocasión, de cara al receso invernal, “no va a haber campaña de promoción” ni “planes de incentivo”.

El funcionario explicó que la decisión se tomó en base a la situación epidemiológica y sanitaria por la pandemia de coronavirus, y la intención de retrasar el máximo posible la circulación de la variante Delta de la enfermedad, mucho más contagiosa que las demás.

No obstante, afirmó que el plan de vacunación “avanza a un ritmo espectacular”, lo cual permite tener “una buena perspectiva” a futuro.

“Esto nos permite por primera vez tener la posibilidad de ver la luz al final del túnel, pero no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos, así que yo creo que la temporada de invierno, a pesar que el turismo está permitido, no va a ser alentado en términos de estímulo y de planes”, sentenció.