Cierra un 9 de Julio colmado de protestas

Tal como sucedió en las últimas fechas patrias, estas conmemoraciones marcaron una agenda que excedieron los festejos oficiales o las actividades típicas de los feriados antes de la pandemia sino que oficiaron de hoja de ruta para que diversos sectores sociales, económicos y políticos ganen las calles y hagan sentir su voz.

La protesta más sonora tanto por su masividad como por la magnitud de sus actores y su relevancia en la estructura económica fue la que llevaron adelante en San Nicolás donde los dirigentes agropecuarios enrolados en la Mesa de Enlace reclamaron al Gobierno nacional, al que calificaron de “mentiroso”, “dialogue y no destruya al país”.

Los máximos dirigentes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria no ahorraron dardos para la administración nacional.

“No es un día feriado para el campo; hemos dejado los tractores para mostrar lo que está pasando en el sector agropecuario, y sobre todo que no estamos dispuestos a que este país tire el país por la ventana”, advirtió Jorge Chemes de CRA, quien alertó que “todos los días somos un poco más pobres en un país rico como la Argentina, por la inoperancia de los políticos que nos gobiernan”.

Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, calificó el cierre de las exportaciones de carne vacuna como “inexplicable” y reclamó que la Hidrovía quede a cargo de “gente que sepa”.

“Presidente, ayude a construir y no a destruir. No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, mientras que Carlos Achetoni, de Federación Agraria, enfatizó que “el pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse”

“Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición”, se quejó Achetoni quien abogó por un “desarrollo equitativo, federal. A todos los políticos les pido: anímense a gobernar un país libre”.

Más protestas rurales

Más allá del acto de San Nicolás, productores agropecuarios autoconvocados encabezaron protestas masivas también en distintas ciudades del país donde cuestionaron la estrategia frente a la pandemia y criticaron el “intervencionismo estatal” en distintas áreas, especialmente en las relacionadas con el agro.

La santafecina Avellaneda, San Luis, Chaco y Entre Ríos, fueron algunos de los escenarios mientras que en Tucumán la protesta se unió a una movilización de rechazo a la presencia del presidente Alberto Fernández, y hasta se produjeron algunos incidentes.

Nueva protesta opositora en el Obelisco

Siguiendo la agenda de las fechas patrias, manifestantes se concentraron por la tarde de hoy frente al Obelisco porteño para rechazar las políticas oficiales relacionadas a la gestión de la pandemia de coronavirus y portando las consignas “verdad, justicia y libertad”.

Acompañados de bocinazos, los manifestantes que se expresaron en contra del cupo de ingreso de argentinos al país y las restricciones, además de la política económica implementada por la Casa Rosada portaron banderas argentinas, pancartas con consignas contrarias al Gobierno Nacional e, incluso, aparecieron algunas personas disfrazadas, como una con un traje de gorila con la camiseta celeste y blanca.

Presentada como el #9J, la marcha tuvo como correlato ‘banderazos’ menosres en otros puntos del país.

Incidentes en Tucumán antes de la llegada de Alberto Fernández

Una protesta del agro y otros sectores autoconvocados contra el Gobierno en San Miguel de Tucumán horas antes de la llegada del presidente Alberto Fernández se saldó con incidentes cuando las columnas de manifestantes quisieron acercar su queja hasta la Plaza Independencia, sede del poder local, una intención frustrada por la policía tucumana que rechazó el avance momento en el que se produjeron empujones, golpes y patadas por ambas partes.

Las imágenes fueron rápidamente difundidos en redes sociales y se pudo notar la presencia heterogénea de productores agropecuarios, sectores autoconvocados para rechazar las políticas del Gobierno y grupos de padres que reclaman mayor presencialidad en la educación.

Levantaron el campamento de la Tupac Amaru

En tanto, y en lo que podría llamarse ‘fuego amigo’, el acampe en Plaza de Mayo por la liberación de Milagro Sala finalizó hoy tras una misa y la difusión de la “Proclama del 9 de Julio”, sin que la Tupac Amaru consiguiera una respuesta del Ejecutivo sobre la situación de la líder social, presa en Jujuy desde enero de 2016.

La protesta comenzó el pasado martes y se mantuvo con carpas y distintas actividades al cumplirse los 2000 días de Sala presa.

“Les pedimos al Ministerio de Justicia de la Nación que vengan a ver cómo se maneja la Justicia en Jujuy. Los jueces y fiscales son de la UCR, son los que eligió (el gobernador) Gerardo Morales para el Tribunal Superior de Justicia, nosotros perdimos Justicia”, sostuvo Sala.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que la prisión de Sala “es un claro ejemplo de persecución” y destacó que eso “ya lo dijo el Presidente varias veces”, aunque no la calificó de “presa política” ni señaló qué harían para evitar esa “persecución”, excepto considerar que “la Corte Suprema debe corregir estas arbitrariedades”.