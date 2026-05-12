Continúa el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ¿Quiénes declaran hoy?

Tres profesionales de la salud declaran en la novena audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Tres profesionales de la salud declaran en la novena audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Dos médicos de la Clínica Ipensa y un facultativo que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona declararán este martes en la novena audiencia del nuevo juicio por la muerte del astro argentino.

Se trata del cardiólogo Oscar Alberto Franco; el clínico Marcos Manuel Correa; y el médico Mario Schiter, que conoció al exjugador en 1999 en el sanatorio Fleni.

El 25 de noviembre de 2020, el profesional se enteró del fallecimiento por un llamado de Claudia Villafañe, quien le solicitó que sea “veedor” en la autopsia, operación en la que señaló que el difunto tenía “los pulmones edematizados y congestionados” a causa de una “insuficiencia cardíaca”, mientras el corazón se encontraba “agrandado” y las “paredes dilatadas”.

El profesional vuelve a declara porque todo aquello realizado en el primer proceso, frustrado por el documental, no es contemplado en este nuevo proceso. Las audiencias se llevan a cabo los martes y miércoles, entre las 10 y las 17, en el edificio de la calle Ituzaingó 340.

Este nuevo litigio se realiza a más de cinco años del deceso de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón.

Además de Leopoldo Luque, están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.