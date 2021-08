Con incidentes y heridos, continúa el corte en Puente Pueyrredón

La movilización reune alrededor de 250 personas que prometen acampar en el lugar si no tienen respuesta a sus reclamos de parte del Gobierno.

La sorpresiva protesta en el Puente Pueyrredón que un grupo de piqueteros lleva adelante hace una horas derivó en incidentes y enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura Naval. La movilización mantiene totalmente cortado el tránsito en ambos sentidos.

Los manifestantes, que se identifican con el movimiento social Tupac Amaru, una agrupación que pese a compartir el nombre, no tiene vinculación alguna con la organización liderada por Milagros Sala,llegaron con bombos e instalaron carpas para obstruir el tránsito.

Tras una reunión con negociaciones fallidas entre representantes de la organización con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, el puente se volvió escenario de incidentes cuando los uniformados se desplazaron para despejar los carriles en sentido a provincia, los cuales se liberaron unos minutos antes de las 17.

Antes, de un momento a otro, los manifestantes arremetieron contra los efectivos. Hubo empujones, trompadas, palazos.La acción colectiva producía una gran demora en la zona, a la espera de presencia policial para encauzar el tránsito y evitar mayores complicaciones.

“Venimos a pedir trabajo y alimentos para 15 merenderos que tenemos en Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas de Zamora. Nosotros no tenemos ningún acuerdo político y creemos que los recursos en el Estado están siendo distribuidos para un solo sector. Llamamos al diálogo pero no nos atendieron. La última alternativa que teníamos era este reclamo, que es genuino”, señaló un referente de la movilización que reune alrededor de 250 personas que prometen acampar en el lugar si no tienen respuesta a sus reclamos de parte del Gobierno.

https://www.youtube.com/watch?v=6fpZCWUG2Go

Por otra parte, para mañana se espera otra movilización que partirá desde ese acceso a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, serán organizaciones sociales “independientes del gobierno” las protagonistas en el marco de la primera “jornada piquetera nacional de lucha” desde la llegada de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social.Estas agrupaciones reclamarán “reivindicaciones pendientes”, como aumento en los programas sociales, el pago de salarios adeudados por “Potenciar Trabajo”, asistencia integral a los comedores populares, empleos genuinos, obra pública para reactivar las tareas barriales a través de las cooperativas; y, entre otras demandas, un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.

La marcha, de la que participaran de manera mayoritaria organizaciones de izquierda, comenzará a las 11 de la mañana desde Puente Pueyrredón y coronará frente al histórico edificio ubicado en Lima y Moreno. La movilización será replicada en otras 20 provincias en todo el país.