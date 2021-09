Nicolás Russo: “Lo de la vacuna es innecesario”

El presidente de Lanús alertó que "no hay suficiente efectivos para controlar la cantidad de gente que habrá en los estadios".

A la espera del DNU (decreto de necesidad y urgencia) que habilite oficialmente la vuelta del público a los estadios, Nicolás Russo, presidente de Lanús, opinó sobre la exigencia de tener al menos una dosis de la vacuna aplicada.

“Lo de la vacuna lo veo difícil de implementar, uno sabe como es el público en las canchas; te encontrás 3000, 4000 personas sobre la hora y controlar eso va a ser un inconveniente. Veremos qué anuncian”, sostuvo Russo en diálogo con una señal de noticias.

Acerca del comportamiento de los hinchas dentro del estadio, el mandatario del Granate manifestó: “Yo no veo que la gente vaya a respetar las distancias, de hecho, no lo hizo en el partido de la Selección Argentina”.

Y, agregó: “Lo de la vacuna es innecesario, vos vas al teatro y no te la piden. No entiendo por qué al fútbol la van a pedir. Tampoco veo a un policía diciéndole a dos hinchas que están sin barbijo que se lo pongan. No hay suficiente efectivos para controlar la cantidad de gente que habrá en los estadios”.

“Nosotros sabemos que el 50 por ciento del público está habilitado. No vamos a tener entradas y únicamente podrán ingresar socios y abonados. Tenemos un estadio con lugar para casi 46.000 personas y en este último tiempo recuperamos muchos socios. En marzo del año pasado teníamos 28.000, en octubre , 5000 y hoy ya pasamos los 16000. Creemos que ese número va a seguir creciendo”.