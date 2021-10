Femicidio en Guernica: Una joven fue apuñalada y detuvieron a un amigo

Una joven de 22 años fue asesinada de al menos una puñalada en Guernica y el hecho fue descubierto luego de que la madre del principal sospechoso del femicidio, amigo de la víctima, se presentara en una comisaría y denunciara que su hijo la mató y que el cuerpo estaba en la vivienda del acusado. El sospechoso fue detenido hoy.

Todo comenzó el jueves, cuando una mujer se presentó en la seccional 1ra. de Presidente Perón para denunciar haber tomado conocimiento de que su hijo, al que identificó como Iván Gómez, asesinó a su amiga Lara Franco en la casa en la que convivían y que el cadáver estaría dentro de esa propiedad.

Voceros policiales informaron a Télam que a raíz de ello los efectivos se dirigieron a la vivienda ubicada en la calle Virgen de Luján entre Néstor Kirchner y San Roque, y que al ingresar hallaron el cuerpo de la joven tendido en el suelo, con al menos una herida de arma blanca. En el lugar no se encontraba el presunto femicida, por lo que personal del Grupo Táctico Operacional (GTO) se encontraba esta tarde abocado a su búsqueda en la zona.

La escena del crimen fue preservada hasta el arribo de los peritos de la Policía Científica, al tiempo que los investigadores solicitaron la colaboración de los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local para esclarecer el hecho, añadieron las fuentes consultadas.

Daiana, amiga de la joven asesinada, relató que en los últimos días la joven la había llamado por teléfono para decirle que se quería ir de la casa –donde vivía con el acusado- ya que “la había amenazado, la había agarrado del cuello porque él quería estar con ella y ella no quería saber nada”.

En tanto Nicolás, hermano del prófugo, relató que ayer llegó de trabajar y que el joven le comentó “lo que pasó”, lo que le “pegó” en el “corazón” porque conocía a la víctima. “Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas, y que empezó una discusión y que le pegó una puñalada, pero no me lo quería decir, me dijo que se mandó un moco”, explicó Nicolás. Luego contó que su hermano le pidió que lo ayudara y que no lo entregara.

La madre del acusado negó haber demorado la denuncia a su hijo para facilitar su huida, tal como aseguran los familiares y amigos de la víctima. “Iván, si por favor estás mirándome y si es como decís que me querés, por favor entregate”, pidió la mujer, visiblemente conmocionada.

Iván Gómez (23) fue capturado ayer por efectivos del Comando de Patrullas de Moreno en la esquina de Vieytes y La Música, localidad de Cuartel V.

Interviene en la causa el fiscal Juan Condomí Alcorta, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón.