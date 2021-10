Se inauguró la Feria del Libro de Almirante Brown

Con presencia de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo y madrina del evento, Estela de Carlotto, fue inaugurada hoy la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, una iniciativa que se llevará adelante hasta el domingo y que contará con más de 50 expositores, stands con libros y charlas, además de espectáculos culturales y musicales para toda la familia.

“Voy a cumplir 91 años y voy a seguir luchando mientras mi cerebro funcione para ver que las atrocidades que recordamos y no debemos olvidar no vuelvan a repetirse. El compromiso de una madrina es eterno y por eso les prometo que no voy a faltar nunca”, dijo Carlotto.

El acto de inauguración se llevó adelante en la entrada principal de la feria ubicada en la Plaza Brown, donde el jefe comunal, Mariano Cascallares, y Carlotto realizaron el corte de cintas para luego trasladarse el Auditorio Rodolfo Walsh donde entregaron subsidios a bibliotecas populares del distrito.

Entre las beneficiarias figuran La Margarita Blanca de Adrogué, Atahualpa Yupanqui de Longchamps, la de la Sociedad de Fomento Martín Fierro de Longchamps, la popular Celina González Peña del Club Calzada, Pablo Rojas Paz y Fray Luis Beltrán de Glew, la Biblioteca del Niño de Adrogué y la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué.

La feria

En esta edición y con entrada libre y gratuita, brindarán charlas Felipe Pigna, Pedro Saborido, Litto Nebbia, Claudia Piñeiro, Darío Sztajnszrajber, Alejandro Dolina, Juan Sasturain, Cristina Piña, Eduardo Sacheri, María Florencia Freijo, Mauro Szeta, María Rosa Lojo, Paulo Kablan, Margarita Mainé, Miguel Rep, Ángela Pradelli y Alejandro Fabbri, entre otros 54 expositores. También habrá shows a cargo de Elena Roger, Paka Paka, La Bomba de Tiempo y el grupo Arbolito.

La iniciativa cuenta con una variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales para toda la familia, entre las que se incluyen presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas, talleres, conferencias, narraciones, competencias, y espectáculos artísticos, además de diferentes auditorios, incluyendo uno especial para Primeras Infancias y otro para Jóvenes.

La feria presenta un Planetario Móvil con el proyecto Universos y Dinosaurios, un patio de narradores, un Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación y los tradicionales food trucks, que ofrecerán propuestas gastronómicas el viernes, sábado y domingo.

El ámbito está compuesto por un complejo de carpas instalado en toda la Plaza Brown conformado por un sector con stands de editoriales y auditorios específicos para actividades, entre ellos el Rodolfo Walsh, el Amelia Lapeyrière, el Liliana Bodoc, el Browncitos para la primera infancia, el Joven y un Patio de Narradores.

La agenda completa está disponible en https://educacion.brown.gob.ar/feria-del-libro/

Esta edición se realiza cumpliendo todos los protocolos sanitarios y transmite a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.