La FILAB tendrá eventos descentralizados, además de la propuesta en Adrogué

La Feria del Libro de Almirante Brown tiene este año una propuesta descentralizada, que se realizará antes de la edición de Adrogué.

La Feria del Libro de Almirante Brown tiene este año una propuesta descentralizada, que se realizará antes de la edición de Adrogué.

El Municipio anunció que, en el marco del décimo aniversario de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), llevará adelante este año una propuesta descentralizada que recorrerá distintas localidades del distrito.

Se trata de “La FILAB en mi Barrio”, una propuesta que se desarrollará en las localidades de Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José, de forma independiente a la edición que se realiza cada año en la Plaza Brown de Adrogué.

La propuesta descentralizada

En Glew la propuesta tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo en el Circuito de Glew; en Malvinas Argentinas se realizará el 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino, en el marco del aniversario de la localidad.

En Don Orione será el 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione, también en coincidencia con su aniversario; y en San José se llevará adelante el 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta.

Las jornadas se llevarán adelante los días viernes, de 9 a 17, y los sábados de, 12 a 18.