Con cruces y chicanas, los candidatos bonaerenses tuvieron su debate en televisión

Los primeros candidatos a diputados nacionales de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires debatieron anoche en la señal de noticias TN, donde se destacaron los cruces entre Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz, un fuerte cruce entre esa candidata y José Luis Espert y las chicanas entre el liberal y el representante del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Las actuaciones más deslucidas fueron las de Cintia Hotton y Florencio Randazzo.

“Usted dice estupideces”, lanzó Espert, de Avanza Libertad, contra Tolosa Paz, del Frente de Todos, en el momento más caliente del debate. “Más respeto, para mi y para los oyentes”, pidió la candidata aludida, en un cruce que se repitió varias veces al promediar el debate. En otro pasaje, después de preguntar en varias oportunidades a Tolosa Paz acerca de cómo pensaban afrontar el Gobierno los vencimientos de 44 mil millones de dólares al FMI y no obtener respuesta, Espert se quejó: “Me calienta y me empelota (sic) que no le respondan a los bonaerenses qué van a hacer, porque si no pagan la vamos a pasar mal, y si pagan también vamos a tener problemas”, disparó.

“Les vengo a hablar de los problemas que nos aquejan a todos, problemas causados por toda la clase política que me acompaña esta noche en el debate”, señaló Espert en el arranque, y al hablar de inseguridad propuso bajar la edad de imputabilidad a los 12 años. “Que las penas sean de cumplimiento efectivo y que haya una fuerza especializada en combatir el narcotráfico”, añadió.

Santilli vs. Tolosa Paz

Otro cruce intenso se dio cuando la candidata peronista acusó a Santilli de defender los intereses de la ciudad de Buenos Aires, de donde fue vicejefe de Gobierno hasta hace pocos meses antes de mudarse electoralmente a la Provincia. “Defendés siempre los intereses de tu jefe, Rodríguez Larreta, por encima de los de los bonaerenses. Hablás como vicejefe de la ciudad”, le disparó Tolosa Paz en varias oportunidades mientras lo chicaneaba preguntando si hablaba de la Ciudad o la Provincia logrando por momentos confundir a si contendiente.

El eje de esa discusión era una presentación realizada por Santilli para que se deje sin efecto lo que Tolosa Paz definió como una incoherencia respecto del financiamiento de la policía provincial. “Santilli, tenés que tener coherencia”, le disparó y le pidió “bancar el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad bonaerense”.

“Le quitás ese fondo (a Seguridad) y decís acá que la defendés. La seguridad es presupuesto y es fondos. Y no se puede presentar (esa demanda) a la Justicia”, insistió Tolosa Paz, que luego remarcó: “Estás defendiendo a los porteños”. “Nos queda claro que Diego Santilli sigue actuando como vicejefe de gobierno de la Ciudad. Y está en la provincia de Buenos Aires de prestado, por orden de Larreta”, chicaneó.

Victoria Tolosa Paz también hizo referencia a la gestión de María Eugenia Vidal y al criticarla señaló que “tanto es así que Santilli está acá” porque ella “se escapó” para asumir su candidatura en la Ciudad.

Por su parte Santilli cruzó al oficialismo al señalar que “armaron un vacunatorio vip, hicieron fiestas, actos contra todo protocolo y hablan de Justicia. La única justicia que quieren cambiar es para beneficiar a sus funcionarios, no para meter presos a delincuentes”.

“Si algo terminó de demostrar que somos distintos, fue la gestión de la pandemia. Mientras Nación y Provincia improvisaban, nosotros afrontamos la pandemia con planificación. Mientras el Gobierno compró mal y tarde las vacunas y armó un vacunatorio vip, nosotros aplicamos cada vacuna sin privilegios. Mientras el Gobierno nos gritaba y echaba la culpa, nosotros hablamos con la verdad y confiamos en la responsabilidad de la sociedad”, planteó el candidato de Juntos.

En otro pasaje pidió no olvidar “que este Gobierno cerró las escuelas un año y medio” y que llevó al país a “discutir lo obvio”. “¿Cómo vamos a discutir si las escuelas tienen que estar abiertas?”, se preguntó. Y recordó que desde su fuerza política dieron “lucha y las escuelas volvieron a abrir”.

“Es increíble lo de Tolosa Paz. Hace 28 años que gobiernan la provincia ininterrumpidamente, y dejaron esto, los problemas que tenemos todos los días: las escuelas se caen a pedazos, la gente no tiene trabajo, la inseguridad a la orden del día. Conozco perfectamente la provincia”, siguió, ofuscado, el candidato macrista.

Los ejes del debate

Con ejes en trabajo, educación, economía, pandemia y seguridad, los seis candidatos intentaron por partes iguales exponer propuestas y competir con aquél candidato con el que estratégicamente les conviene competir.

Tolosa Paz buscó permanentemente debatir con Santilli, defender al gobierno y recordar los fracasos de la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Santilli obvió las referencias a las gestiones de sus referentes políticos y eludió la respuesta que le pidió en varias oportunidades Espert cuando le preguntó por qué en la ciudad de Buenos Aires “no se meten presos” a los manifestantes que cortan las calles y los accesos con frecuencia “impidiendo que los bonaerenses vayan a trabajar o vuelva del trabajo” en la Capital Federal.

Del Caño desplegó una estrategia con la que buscó consolidar el tercer lugar en las PASO para su fuerza, disputando con Espert el rol de verdadera oposición a los partidos mayoritarios y englobando a los liberales en el mismo bando que el Frente de Todos y Juntos acusándolos de que votarán en común en el Congreso el acuerdo con el FMI. “Para pagarle al Fondo no hay grieta entre todos ellos”, argumentó el dirigente del FIT.

“Los cambios que necesita el pueblo van a venir desde abajo, con movilizaciones, no de políticos llenos de privilegios, que viven en countries, que no saben lo que es no poder llevarles un plato de comida a su familia”, indicó en otro pasaje de su intervención.

El cierre del debate, con preguntas cruzadas entre candidatos, volvió a ponerse caliente, pero por un intercambio fuerte entre Espert y Marcelo Bonelli, uno de los moderadores, que le pidió al liberal que no sea “sobrador” y que respete las reglas luego de que el candidato pusiera en duda la ecuanimidad del reglamento.