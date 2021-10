Denuncian que en un jardín de Almirante Brown una docente golpeó a una nena

Una madre denunció que su hija fue golpeada por una auxiliar de una institución educativa dependiente de la parroquia Nuestra Señora de Betharram de la localidad browniana de Adrogué.

“Se me escapó el pis y me pegó”, le dijo una nena de cinco años a su madre, hace una semana tras ser retirada del jardín de infantes.

La madre contó este jueves que la chica manifestó eso luego de que ella le preguntara a la menor por qué tenía hedor. “Paramos en el supermercado a comprar. Y noto que tiene olor a pis. Le pregunté: ‘¿Le dijiste a la ‘seño’ lo que pasó?’. Y me respondió: ‘No le dije porque se enoja’”, relató.

“La ‘seño’ me dijo que no hay bombachas para cambiarme, que me tenés que cambiar vos”, expresó la nena a su madre, contó Aguirre. “No, ¿por qué se va a enojar? ¿Cómo se enoja?”, quiso saber la mujer. “Se enoja y me pega”, sostuvo la menor, según su madre, quien habló de “cachetadas”.

La mujer relató que se enfureció pero procuró no mostrarse irritada ante su hija, con el fin de que no se inhibiera y pudiera detectar a quién se refería específicamente, porque la nena tenía varias maestras en la institución educativa. Y agregó que su hija le manifestó que “fue al baño y la ‘seño’ le pegó”.

La madre descubrió que la chica se refería a una auxiliar que acompaña a los niños al baño”. Luego, la presunta víctima le contó que una maestra vio que ese personal docente golpeó a su hija y la frenó. “No va a volver a suceder: no le cuentes a tus papis”, comentó la denunciante que le transmitió la menor.

La familia realizó una queja ante la directora quien le transmitió que la auxiliar negó los hechos y que la maestra dijo no recordar un episodio de ese tipo, tras lo cual se limitó a labrar un acta.

Ante esa respuesta. el matrimonio decidió retirar a su hija de esa institución y radicó una denuncia en la comisaría primera de Almirante Brown, donde se elevó al caso a la Justicia