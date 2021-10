Económicas tuvo su primera colación presencial tras la cuarentena

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora llevó a cabo su colación N° 159, la primera realizada de manera presencial luego de 22 meses de cuarentena. Un total de 22 nuevos graduados recibieron sus títulos de Contadores Públicos y Licenciados en Administración. El acto se realizó en el Auditorio de la Biblioteca Central de la UNLZ.

El evento estuvo presidido por el decano de la Facultad, Magíster Gabriel Franchignoni; el vicerrector Académico de la UNLZ, Magíster Alejandro Kuruc; y la secretaria Académica de Ciencias Económicas, Magíster Norma Salvatierra.

La actividad contó con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios establecidos como así también cumpliendo con el aforo establecido por las autoridades universitarias. La ceremonia fue retransmitida a través del canal de YouTube de nuestra facultad: Económicas UNLZ.

Los primeros en ingresar fueron los abanderados: Juan Ignacio García Novak (abanderado);Karen Belen Quiroz (primera escolta) y Lucia Candela Falzone (segunda escolta). Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, fue la secretaria Académica Magíster Norma Salvatierra la primera en ofrecer unas palabras de bienvenida.

“Estamos muy felices de tenerlos hoy en nuestra universidad y en este acto que es tan preciado para nosotros. Hoy es nuestra primera colación presencial, después de 22 meses podemos volver a vernos y tener este tipo de actos que para nosotros es una fiesta. Es el broche de oro de todo el trabajo que venimos realizando a lo largo de tantos años”, enfatizó.

Salvatierra destacó el papel de la universidad en medio de la pandemia al asegurar que “logramos resolver algunos problemas, no fue producto del azar. Hubo mucho trabajo. La universidad cuenta de un bien preciado que es la autonomía, no depender de ningún poder de turno para tomar decisiones. Creo que eso hizo mucho para lo que tuvimos que hacer a lo largo de este tiempo. Jamás íbamos a dejar que nuestros alumnos no pudieran seguir con sus estudios. Nos ocupamos y preocupamos por ellos. La educación sufrió mucho y por un buen tiempo no vamos a saber cuánto sufrió”.

Finalmente expresó: “De todas las crisis hay que sacar lo mejor y hay que salir fortalecido, y es lo que nosotros hicimos. A pesar de la crisis luchamos, pensamos y repensamos en nuevas tecnologías y metodologías, capacitación distinta y formas distintas de pensar el aula, modos distintos de brindar nuestras clases”.

Luego fue el turno de la toma de juramento y entrega de diplomas. Un momento emotivo y festivo a la vez para los presentes en el recinto y aquellos que lo siguieron a través de la virtualidad. El primero en recibir su título fue el abanderado Juan Ignacio García Novak, que tuvo la particularidad de ser diploma Cum Laude (nota mayor a 9).

Graduados

Posteriormente y en representación de los flamantes graduados fue la contadora Carmen Arregui la encargada de brindar un discurso a los presentes. “Es un día muy especial para todos nosotros. Este acto marca el final de una de las etapas más importantes y más lindas que hemos vivido cada uno de nosotros. Tuvimos que afrontar miedos, inseguridades caídas y tropiezos pero también compartimos sensaciones de gozos y alegrías”, remarcó.

“Llega el momento de despedirnos y decirle adiós a la vida universitaria. De disfrutar de esta nueva etapa. Ejerciendo con orgullo y responsabilidad nuestra profesión, pero por sobre todo amando lo que hacemos y por lo que tanto luchamos conseguir. Sin olvidar el pasado y llevando en nuestro recuerdo momentos y situaciones inolvidables, personas maravillosas que perdurarán en nosotros para siempre. No es un adiós, es un hasta siempre y a disfrutar de todo esto porque nos lo merecemos”, señaló, para finalmente agradecer a las autoridades, amigos y en especial a los familiares.

Decano

El cierre fue para las palabras del Decano Magíster Gabriel Franchignoni, quien destacó la realización del evento de forma presencial y todo el esfuerzo realizado por la Facultad durante la cuarentena, como así también los logros alcanzados durante este período.

“Es un placer para todos nosotros estar en esta instancia de culminación de sus carreras universitarias. Espero que no lo vean como un punto de llegada, sino de partida porque esta profesión que elegimos, y esta sociedad tan cambiante, nos obliga a estar capacitados día a día. Este título es también un compromiso con la sociedad, la que ha pagado con sus impuestos y nos ha permitido desarrollar una carrera universitaria totalmente gratuita y de calidad”, afirmó.

En ese marco recordó que “en marzo del año pasado nos avisaron que había que cerrar la facultad y que, por disposición del Ministro de Educación, teníamos que dar clases virtuales. Y la verdad que lo hicimos. La Facultad se puso al hombro todas estas dificultades, las enfrentó y en muy poco tiempo empezamos a dictar clase virtual en un 100%. Más de 350 cursos se comenzaron a dictar de manera virtual. Lo hicimos porque estábamos preparados y teníamos una cultura de trabajo en equipo y de escuchar a la gente”.

Finalmente expresó que “estamos volviendo con el compromiso de siempre. Sabiendo cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y que tenemos que estar preparado para los cambios, porque cada vez van a ser más veloces. No se vayan, las puertas de nuestra Facultad están abiertas para seguir formándose y capacitándose”.

Colación 159

El siguiente es el listado completo de alumnos que colacionaron el miércoles 20 de octubre. Aquellos que quieran revivir la ceremonia puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube: Económicas Lomas.

CONTADORES PUBLICOS

QUIROZ, Karen Belén

ARREGUI, Carmen Elisa

FERNANDEZ, Ary Nahuel

BRITOS, Gisela Soledad

CANTERO, Melina Noelia

GUTIERREZ, Natalia Yanina

OJEDA, Agustín Luciano

DORIGO, Érica Vanina

GARCIA, Sabrina Natalia

MORALES GOMEZ, Gabriel Alejandro

GIORLANDO, Romina

QUISPE ZARATE, Johanna

RODRIGUEZ, Sebastián Leandro

LICENCIADOS EN ADMINISTRACION

AREDES, Sabrina Luciana

FALZONE, Lucia Candela

CORONEL UMBIDEZ, Bárbara Calanit

GARCIA NOVAK, Juan Ignacio

MARTINEZ, Marcelo Damián

PIRRUCCIO, Ángel Daniel

QUIÑONES, Melina de los Ángeles

RODRIGUEZ, Federico Alejandro

SOSA, Cecilia Angélica