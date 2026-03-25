La UNLZ restituyó legajos de víctimas de la dictadura y las reconoció como desaparecidas

Con aprobación unánime del Consejo Superior, la UNLZ avanzó en la reparación histórica de estudiantes y un exfuncionario detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

Con aprobación unánime del Consejo Superior, la UNLZ avanzó en la reparación histórica de estudiantes y un exfuncionario detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

La UNLZ legajos dictadura volvió a ubicarse en el centro de la agenda institucional tras la decisión de Universidad Nacional de Lomas de Zamora de restituir y reparar los legajos de ocho estudiantes y un exfuncionario que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. La medida fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior.

Las víctimas alcanzadas por esta medida son: Julio Molina, Pablo Musso, Ramón “Moncho” Pérez, María Cristina Bienposto, Jorge Antonio Brinoli, Rodolfo Ernesto Torres, José Nicasio Fernández Álvarez, Esteban Fernando Roldán y Carlos Alberto Ocerín Fernández. A partir de esta iniciativa, en los registros académicos figurarán como estudiantes desaparecidos, reconociendo que sus trayectorias fueron interrumpidas por el terrorismo de Estado.

Los víctimas de la dictadura homenajeadas por la UNLZ

Julio Molina fue estudiante, militante de la JUP y primer presidente de la FULZ, visto por última vez en 1977; Pablo Musso, estudiante y delegado fabril en Florencio Varela, fue secuestrado en 1976.

Ramón “Moncho” Pérez, estudiante y militante comunista, fue secuestrado en su casa ese mismo año.

María Cristina Bienposto, estudiante de Periodismo y militante, fue secuestrada en 1977.

Jorge Antonio Brinoli, estudiante de Agronomía, desapareció en 1978.

Rodolfo Ernesto Torres, estudiante de Agronomía, fue secuestrado junto a su pareja en 1977.

José Nicasio Fernández Álvarez, estudiante de Administración y militante estudiantil, desapareció en 1976.

Esteban Fernando Roldán, estudiante de Ingeniería Rural, fue secuestrado en 1976 junto a familiares

Carlos Alberto Ocerín Fernández, funcionario universitario, fue detenido ilegalmente en 1977.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Naón, destacó que “no es un mero acto administrativo, sino un hecho político que se inscribe en el compromiso de la universidad con la memoria, la verdad y la justicia”. De la jornada participaron autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de todos los claustros, reafirmando el compromiso colectivo con los derechos humanos.