El comercio exterior cerró septiembre con superávit

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que el comercio exterio registró una cifra superior en septiembre de 2021, US$ 598 millones por encima del mismo mes del año pasado.

En este camino, se registró un superávit en la balanza comercial de US$ 1.667 millones, ya que las exportaciones sumaron US$ 7.553 millones, con un crecimiento interanual del 59,8%; mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.886 millones, 42,6% más que en igual mes del 2020.

Por otro lado, en los primeros nueve meses del 2021, el intercambio comercial marcó un saldo favorable de US$ 12.322 millones, con una mejora de 4% respecto a los US$ 11.837 millones registrados entre enero y septiembre del 2020.

Repasando punto por punto, las exportaciones en este período aumentaron en USD 2.826 millones respecto a 2020, por un incremento de los precios de 29,7% y de las cantidades vendidas del 23,3%. Además se remarcó que Brasil, China, Chile, India, Estados Unidos, República de Corea, Vietnam, Países Bajos, Perú y España son los de mayor compra.

Del otro lado, las importaciones superaron en USD 1.757 millones a las de septiembre del 2020, como consecuencia de una suba de 19,6% en las cantidades compradas y de 19% en los precios. En este caso, el orden se presenta con China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, India, Tailandia, Italia, México y España.