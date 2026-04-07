Industria textil en crisis: El uso de capacidad instalada cayó al 24% y ya se perdieron más de 20.000 empleos

La industria textil atraviesa uno de sus peores momentos en años, con fuerte caída de la actividad, desplome del empleo y alertas por competencia desleal en importaciones.

La industria textil atraviesa uno de sus peores momentos en años, con fuerte caída de la actividad, desplome del empleo y alertas por competencia desleal en importaciones.

La industria textil argentina registró un uso de apenas el 24% de su capacidad instalada en enero de 2026, según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). El dato refleja la profundidad de la crisis del sector, con una contracción interanual del 23,9%, casi ocho veces mayor que la caída del 3,2% observada en la industria en general, marcando además el nivel más bajo desde el inicio de la serie en 2016.

En contraste, el conjunto de la industria operó al 53,6% de su capacidad en el mismo período, lo que expone la brecha con el sector textil. Desde FITA señalaron que el nivel de utilización cayó 11,4 puntos porcentuales respecto al mes previo y 10,2 puntos frente a enero de 2025, lo que evidencia un fuerte incremento de la capacidad ociosa y una retracción sostenida de la actividad.

El impacto también se refleja en el empleo. En diciembre de 2025, los rubros textil, confección, cuero y calzado sumaban unos 100.000 puestos formales, lo que representa una pérdida de 12.000 empleos en comparación con el mismo mes del año anterior. Desde febrero de 2024, el sector acumula caídas interanuales ininterrumpidas, con más de 20.000 puestos de trabajo perdidos desde fines de 2023.

Además, FITA advirtió sobre la creciente subfacturación en importaciones textiles, señalando que más del 70% de los productos ingresan al país a valores muy por debajo de los históricos. El informe menciona casos extremos, como remeras de algodón importadas por menos de u$s0,01 o jeans por debajo de u$s1, lo que configura un escenario de competencia desleal para la producción nacional. En ese marco, la gerenta general de la entidad, Celina Pena, reclamó medidas urgentes para corregir las distorsiones y proteger la actividad.