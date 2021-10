Homenaje, a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner

El Frente de Todos (FdT) rendirá homenaje hoy al expresidente Néstor Kirchner bajo el lema “primero se crece, luego se paga”, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con un acto que reunirá a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense.

El anuncio de la actividad, convocada para las 17, fue publicado en las redes sociales del FdT junto a una foto del exjefe de Estado, fallecido el 27 de octubre del 2010, y una frase de Néstor Kirchner relacionada a la deuda externa en los meses previos al pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

“Primero se crece, luego se paga”, es el lema de la convocatoria impulsada también desde las agrupaciones políticas como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita, entre otros.

Al encuentro fue invitado el presidente Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete durante la presidencia de Kirchner, en el período 2003-2007, pero su presencia aún no está confirmada, al igual que la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los principales participantes será el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja e hijo del expresidente, Máximo Kirchner, según confirmaron a Télam desde su entorno.

El acto se perfila como una señal de unidad del oficialismo ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda, a partir de que los dirigentes del FdT recordarán el acuerdo impulsado por la gestión de Kirchner con ese organismo internacional.

El estadio “Nuevo Francisco Urbano” del Club Deportivo Morón está ubicado en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen de esa ciudad bonaerense y fue inaugurado en 2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El acto tendrá también réplicas en distintos puntos del país, donde el peronismo se concentrará en plazas, parques y otros espacios públicos bajo la consigna “Imitemos el Ejemplo”, en referencia al pago al FMI saldado por la administración de Kirchner en 2006.

EL LEGADO

El ex presidente falleció en la mañana del 27 de octubre de 2010, más precisamente a las 9.15, en el Hospital Formenti de El Calafate, tras sufrir una descompensación cardíaca que le provocó, según los médicos, “un paro cardio respiratorio no traumático”, del que no pudo salir pese a las maniobras de resucitación que se le practicaron.

A 11 años de su fallecimiento, sigue vigente en la vida de la política argentina el legado de Néstor Kirchner. Su gestión, entre 2003 y 2007, estuvo marcada por la recuperación de derechos que los argentinos habían conseguido a lo largo de la historia para perderlos en el último tramo del siglo XX, a partir de la instauración de políticas neoliberales.

De esta manera, como le gustaba decir, el ex presidente ganó las elecciones “con más desocupados que votos”, pero en los primeros nueve meses de gestión bajó nueve puntos la desocupación y su popularidad se multiplicó.

Pese a encontrarse con la obligación de impulsar una renovación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo amenazaban con redolarizar la economía; de las presiones que estaban centradas en que no se juzgaran a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar; y de haber asumido con el 22 por ciento de los votos, Kirchner respondió con números.

Más de 5 años de crecimiento sostenido a un promedio superior al 8,5 por ciento anual; el período más largo de crecimiento de los últimos 100 años; y reducción de la desocupación a menos de un dígito por primera vez después de más de 13 años, pasando del 20,4 por ciento en el 2003 al 8,4 por ciento en el 2007.

Durante su gestión, la Argentina salió del default mediante la restructuración de la deuda por más de U$S 67.000 millones, con una quita del 75% del capital, y la cancelación de la deuda con el FMI, situación que determinó que la deuda externa que en el 2003 representaba el 130% del PBI, en 2007 alcanzaba el 74%.

Kirchner subió el salario mínimo de $360 en 2003 a $980, en 2007, período en que las asignaciones familiares aumentaron un 150% y las jubilaciones un 360%, en tanto que la pobreza se redujo de casi el 55% al 26%.

Impactó en el corazón de los argentinos con tres discursos, mal dichos, pero sentidos: el de asunción, el 25 de mayo de 2003; el primero en la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2003; y el de la ex ESMA, el 24 de marzo de 2004, luego de haber bajado el cuadro de los dictadores Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone del Colegio Militar.