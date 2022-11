El intendente de Lanús renovó el reclamo por la coparticipación

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, renovó el reclamo por la coparticipación y solicitó que todos los fondos que ingresan a la Provincia se coparticipen con los 135 municipios. En calve de campaña, inauguró un local partidario en Almirante Brown.

Néstor Grindetti inauguró un local partidario junto al referente local, Pablo Maseda. Su discurso estuvo marcado por las críticas al gobierno provincial por el reparto de los fondos a los municipios y pidió bajar el nivel de beligerancia y confrontación en la interna de Juntos por el Cambio.

Ante un auditorio conformado por vecinos y militantes, el Intendente cortó la cinta de un nuevo espacio del PRO en Adrogué junto al referente local Pablo Maseda y al diputado provincial Adrián Urreli, entre otros concejales, consejeros escolares y referentes territoriales.

“Tenemos que estar atentos porque el gobierno provincial va a utilizar los recursos discrecionales que le manda el gobierno nacional para favorecer a los municipios propios y tratar de comprar las voluntades de los vecinos, nosotros sabemos bien que la gente ya no come vidrio, lo que no se planificó y se hizo en tres año difícilmente se pueda lograr en 6 meses”, advirtió.

Y reiteró el pedido de equidad en el reparto de fondos. “Le pido al gobernador Kicillof sensatez y equidad en el reparto de los fondos, tenemos que terminar con la discrecionalidad y avanzar en un sistema de reparto automático y por ley, cada peso que entra a la provincia tiene que ser coparticipado con los municipios”, planteó el referente del PRO.

Vale recordar que Urreli impulsa un proyecto en la legislatura provincial que busca coparticipar todos los fondos que llegan a la provincia de Buenos Aires desde el gobierno nacional.

La interna de JxC

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, Grindetti fue crítico de los últimos días y pidió bajar el nivel de confrontación. “Nosotros tenemos que dar el ejemplo, los dirigentes políticos debemos dejar de mirarnos el ombligo y pensar cómo vamos a salir de la crisis, nuestras discusiones internan nunca pueden ser más protagonistas que nuestras ideas”.

La Mesa Nacional del PRO se reunió en los últimos días con el objetivo de calmar los ánimos y establecer un mecanismo para coordinar y “evitar tensiones innecesarias”. Al término de este encuentro, Cristian Ritondo afirmó que los precandidatos presidenciales del PRO de cara a las elecciones del año próximo son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.