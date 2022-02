El estafador de Tinder, un documental atrapante sobre el amor y la traición

En detalle El documental relata a través de Cecilie, una víctima directa, cómo fue el proceso exhaustivo y perfectamente planificado, que llevó a cabo Simon para lograr enamorarla y estafarla. Dirección – 8.0 Guión – 8.0 Fotografía e iluminación – 8.0 Diseño de sonido – 6.0 Lo mejor La forma elegida para relatar esta escalofriante e interesantísima historia sin dudas es la más atinada. Para mejorar Nada

El estafador de Tinder es el nuevo documental original de Netflix que retrata los testimonios de tres víctimas de Simon Leviev, quien se hacía pasar por un multimillonario dueño de la más grande empresa de diamantes, para enamorar mujeres por Tinder y así estafarlas.

A lo largo de los últimos años Netflix supo constituirse como una plataforma que le dió una gran expansión al género documental, ofreciendo infinidad de opciones para ver. Cuenta con series y también con películas, ambas ramificadas en temáticas tan amplias como espectadores existen. Pero una de las condiciones que debería regir rigurosamente a la hora de realizar y comercializar un documental, es que el pilar fundamental que lo sostenga, sea que exista realmente una historia interesante para contar. Y el estafador de Tinder, cumple con creces este requisito.

La historia que presenta en esta película dirigida por Felicity Morris, quien también produjo No te metas con los gatos, capta la atención desde el inicio. La trama es fascinante: Nos adentra en la experiencia de Cecilie Fjellhoy, una hermosa mujer oriunda de Oslo, Noruega, que nos cuenta sus vivencias y posicionamientos respecto del amor romántico. Desde pequeña, arraigada a la influencia de los cuentos de Disney y las viejas películas donde ellos son felices y comen perdices, soñó con encontrar el amor, casarse y formar familia. ¿Y dónde buscó ese amor? En Tinder. Esto es algo que ya no resulta raro, sino más bien común. Con las nuevas tecnologías y aplicaciones que resuelven casi todos nuestros problemas, y si no tenés problemas te los inventa y después te los resuelve, ya no se estila conocer gente en ámbitos comunes, amigos de amigos o citas por recomendación. Tinder pone al alcance de la mano un catálogo perfecto en el que basados en prejuicios sostenidos por tan solo algunas fotos y una vaga descripción, podemos ir descartando o validando personas.

Así es como Cecilie matchea (coincide con alguien que también la aceptó a ella) con Simon Leviev, con quien entabla conversación de inmediato. Él parece ser el reflejo de todo lo que ella está buscando: lindo, romántico, adinerado, alguien que ha viajado por el mundo, independiente. La emoción por dar con este hombre que ella creía totalmente fuera de su alcance es enorme. Simon la conquista de inmediato invitándola a una primera cita en un lujoso hotel, para después llevarla de viaje a otro país. Todo parece ser de ensueños, él su príncipe azul que la lleva a conocer el mundo en sus jets privados, y ella la princesa que cae rendida a sus pies.

El documental relata detalladamente en boca de Cecilie, que justamente quien nos va narrando su propia historia, cómo fue el proceso exhaustivo y perfectamente planificado que llevó a cabo Simon para lograr enamorarla. Y sin dudas lo consigue. Pero la parte inquietante no tarda demasiado en llegar para opacar el mar de rosas: Simon dice ser el príncipe de los diamantes, o mejor dicho, el hijo del dueño de la empresa LLD Diamonds, la empresa más grande del mundo dedicada a este rubro. Bajo esta premisa no es difícil creerle que su trabajo puede tornarse peligroso o incluso pueda tener enemigos. Esta es la carta que Simon usa para tejer la red con la que engañará y estafará a Cecilie, a Cecilie Fjellhoy y a Ayleen Charlotte, quienes al día de hoy, siguen pagando sus deudas por culpa de este hombre.

La forma elegida para relatar esta escalofriante e interesantísima historia sin dudas es la más atinada. Como es característico de las producciones de Netflix, el dinamismo es fundamental en esta producción. No hay un minuto donde no esté pasando algo o donde el espectador se aburra. La historia transita por los detalles y recovecos inimaginables, y lo hace desde las entrevistas a las tres víctimas mencionadas, en ambientes intimistas donde se las puede ver resguardadas, con luces tenues y planos cortos. Estas entrevistas están constantemente acompañadas por una reconstrucción casi ficcional de los hechos: no sólo se nos muestran las fotos reales de los perfiles de Tinder, los chats, las llamadas y los videos, sino que podemos ser testigos de cada uno de los lugares distribuidos por el mundo, donde sucedían los hechos. Este recurso funciona a la perfección para hacernos creer que realmente el espectador está formando parte de todo lo que sucedió en esta historia.

Ficha técnica

Título original: El estafador de Tinder

Año: 2022

Duración: 114 minutos

Género: Documental, Crimen, Estafa

Dirección: Felicity Morris

Dónde ver: Netflix