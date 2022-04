Kicillof presentó el programa MESA bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof presentó esta tarde en Florencio Varela, el programa MESA, acrónimo de Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria que busca institucionalizar la entrega de alimentos que se distribuyeron durante la pandemia a las familias de los alumnos que acudían a los comedores que funcionaban en las escuelas, y complementará al Servicio Alimentario Escolar (SAE) con una invesión anunciada de más de 16.000 millones de pesos que será aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Acompañado por los ministros de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, y bonaerense, Andrés Larroque, en el marco de la la interna del Frente de Todos, el acto contó también con la presencia del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y del titular de justicialismo bonaerense, el diputado Máximo Kirchner.

“Las escuelas de Buenos Aires son el centro de la comunidad de la provincia, por eso ahí se acompaña, se da de comer y se crea ciudadanía”, enfatizó Kicillof quien puso de relieve que las partidas destinadas a los comedores escolares pasaron de “720 millones a 11.189 millones de pesos. Se multiplicó por 15 el monto para alimentación en las escuelas bonaerenses”, resaltó.

El programa MESA alcanzará a más de dos millones de chicos “para garantizar el acceso a la alimentación”, según sostuvo Kicillof quien agregó: “El compromiso del Estado bonaerense con el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable, digan lo que digan, ataquen como ataquen, vamos a seguir trabajando por toda nuestra gente”, sentenció Kicillof.

Larroque tensa la cuerda con el Gobierno Nacional: “Las cosas no están bien”

Durante el acto el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, pese agradecer el acompañamiento del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y el “apoyo del Presidente”, Alberto Fernández recalcó que “la verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía, se hace con las medidas económicas sobre todo a nivel nacional”, en un mensaje al titular de Hacienda, Martín Guzmán.

“Somos parte de una filosofía política que no cree que el conflicto es el motor de las transformación, pero tampoco negamos el conflicto y sabemos que cuando por la vía del diálogo, el acuerdo y el consenso no se encuentran resultados porque hay cuatro vivos jugando a las escondidas, sabemos bien dónde nos tenemos que parar y es al lado del pueblo”, sostuvo para remarcar: “No tengamos miedo. No hay cosa peor para un dirigente político que ser condenados a la historia del olvido, no vinimos a durar, vinimos a transformar las cosas y enfrentar lo que haya que enfrentar”, remarcó.

El secretario general de La Cámpora recalcó: “Para nosotros es un día muy importante, pero también tenemos sensaciones encontradas porque sabemos que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien, es porque las cosas están complicadas”.