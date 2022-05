Inquilinos rechazan la suba de tarifas

Mientras se debate en comisiones de la cámara de Diputados la reforma a la Ley de Alquileres y a horas de las audiencias públicas para fijar los aumentos de los servicios de luz y gas, la Federación de Inquilinos Nacional manifestó su rechazo a la suba de tarifas. “No podemos soportar el aumento”, advierten desde el sector.

“Nueve millones de inquilinos e inquilinas no podemos soportar el aumento de tarifas. Frente a la situación sumamente grave que atravesamos quienes alquilamos vivienda queremos expresar nuestra completa objeción al intento del gobierno nacional por aumentar las tarifas de gas y luz”, aseguró la agrupación. Es que a partir de mañana y hasta el jueves se realizarán las audiencias públicas para definir las subas en las tarifas de luz y gas.

La Federación de Inquilinos advierte: “El gobierno decidió un aumento de tarifas a un segmento de consumidores que desconoce, no registra, no sabe nuestros ingresos ni conoce la relación de alquiler que tenemos. Este Estado que no mira a los que alquilamos vivienda, quiere obligarnos a pagar tarifas inalcanzables solamente porque el gobierno no se ocupó de abrir un registro de contratos de alquiler obligatorio. Nos quieren hacer pagar los aumentos que deberían pagar otros”.

“A esto se le suma el intento del mercado inmobiliario por modificar la Ley de Alquileres, acortando plazos de contratos y aumentando los precios mediante la posibilidad de que se pueda actualizar el precio de forma semestral y sin ningún índice oficial”, concluye el comunicado.