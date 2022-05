Cine argentino: Este fin de semana, una historia de reencuentros

En detalle 2.0 4 La película representa novedad en sí misma, no sólo por ser la ópera prima de la directora Mara Pescio (guionista en reconocidas tiras de televisión como Las Estrellas y Pequeña Victoria), sino también porque le dió el primer papel protagónico a la cantante Miss Bolivia. Dirección 4 Guión 4 Actuación 4 Fotografía e iluminación 4 Diseño de Sonido 4 Lo mejor Ese fin de semana es una historia de reencuentros que evade el romanticismo para posicionarse desde un relato realista y naturalista Para mejorar Las debilidades de esta producción tienen que ver estrictamente con inconsistencias de libreto.

Luego de su paso por la pantalla grande del Cine Gaumont, Ese fin de semana es uno de los más recientes estrenos de la plataforma CINEAR. Julia dejó atrás a su familia para dedicarse a ser cantante en Brasil, y ahora debe volver a su provincia a buscar un dinero que dejó en la vieja casa familiar.

La película representa novedad en sí misma, no sólo por ser la ópera prima de la directora Mara Pescio (guionista en reconocidas tiras de televisión como Las Estrellas y Pequeña Victoria), sino también porque le dió el primer papel protagónico a la cantante Miss Bolivia. La primera escena que abre la película nos presenta de manera clara y directa a este personaje y su primer entorno: Julia, envuelta en un vestido rojo hace una presentación en la que canta Pronta entrega de Virus. Automáticamente después, ya en el camarín y con ella sacándose los brillos, advertimos de la falsedad del glamour que nos había presentado ese inicio. Allí nos enteramos de dos cosas fundamentales para hilar todo lo que vendrá después: Julia va a hacer un viaje a su provincia de origen, y tiene deudas que no está pudiendo saldar solamente cantando.

El desarrollo posterior nos mostrará a Julia en la ruta emprendiendo su viaje de regreso, robando plata a una mujer que hacía dedo, durmiendo en su propio auto y tratando de rescatar los billetes que puede en cualquier ocasión que se le presenta. Cuando llega a su Misiones natal y se instala con su vehículo frente a la que suponemos, era su casa, se presenta la duda. Entendemos que para este personaje no es fácil este regreso e implica muchas más cuestiones que escapan a lo monetario que parecía ser su principal fuente de conflicto.

El contraste entre las primeras escenas del show en Brasil, con las que tienen lugar en Misiones, es uno de los puntos fuertes desde el punto de vista estético y narrativo de la película. Es interesante el posicionamiento de una cámara casi espía que de una manera amena y amigable retrata el ritmo y el pulso de vida en ese lugar al que se nos introduce. Un barrio de monoblocks en el que todo el tiempo hay gente, música, color y vida. Los vecinos que se conocen entre sí, los chicos pequeños corriendo por todos lados, los perros que corren tras ellos, y una Julia que observa este paisaje del que alguna vez fue parte, como si ahora le fuera ajeno.

Cuando finalmente logra hacerse presente en su casa, nos enteramos de la existencia de Clara (Irina Misisco), su hija adolescente de 17 años que vive con Fernanda (Laura Kramer), con quién tiene una relación amorosa, y con ayuda de una vecina llamada Gloria (Gabriela Saidón) que le da una mano cada vez que necesita. También nos enteramos que Julia no parece ser muy bienvenida en su antiguo barrio, por haberse ido con plata de otros que no le correspondía. El padre de Clara no aparece en escena en ningún momento, pero un dato muy importante que se nos proporciona, es que Julia se debate entre firmarle a su hija un papel para que pueda irse a vivir a Paraguay con su papá, o no hacerlo.

Ese fin de semana es una historia de reencuentros que evade el romanticismo para posicionarse desde un relato realista y naturalista, que profundiza en la complejidad de un vínculo madre-hija que se construyó sobre ausencias y silencios, y que en el reencuentro da pie a los resentimientos, los rencores y la culpa. Los momentos más disfrutables de la película, sin ninguna duda tienen que ver con la música, que es uno de los rasgos que conectan a Julia con su hija, que toca el teclado. La búsqueda lúdica a través de la música que se hace presente en varias escenas, es efectiva porque logra enmarcar fugaces momentos en los que la distancia entre ellas no castiga, y pueden entregarse a ese amor y esa conexión que alguna vez tuvieron, y a veces pueden volver a tener, aunque sea por unos minutos.

Las debilidades de esta producción tienen que ver estrictamente con inconsistencias de libreto. La falta de profundización en la back story de los personajes hace que sea difícil adentrarse del todo en la historia y sobre todo empatizar con esta madre llena de contradicciones. Al no estar lo suficientemente delimitados los personajes y sus características, los vínculos entre ellos tienden por momentos a diluirse, y por otros a tornarse exagerados.

Ficha técnica

Título original: Ese fin de semana

Año: 2022

Duración: 67 minutos

Género: Drama

Dirección: Mara Pescio

Reparto: Miss Bolivia, Irina Misisco, Gabriela Saidón

Dónde ver: CINEAR